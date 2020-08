Face à la prolifération des éoliennes, les maires de l'Yonne réclament plus de concertation

200 éoliennes sont déjà installées dans l'Yonne, surtout dans le sud du département. Certains maires et habitants ne supportent plus de les voir. Alors le président de la Communauté de communes du Serein, Xavier Courtois va prochainement proposer aux riverains, élus et associations d'en débattre.

Des pales blanches à perte de vue... C'est le paysage auquel se sont progressivement habitués les habitants du sud de l'Yonne. Entre Tonnerre et Avallon, 200 éoliennes sont installées. De quoi produire une grande quantité d'énergie, mais aussi de créer des nuisances désagréables pour les riverains. _"La nuit il y a des flashs un peu partout, des flashs rouges_, décrit Philippe Lardin, maire de Passy. Tout le monde ne trouve pas ça joli. Ce qui gêne beaucoup la population c'est qu'en effet, il commence à y en avoir un peu partout dans tous les coins. Je pense que s'il y avait eu une plus grande réflexion sur tout le territoire, en disant là on peut, là on ne peut pas, ça aurait peut-être été plus facilement accepté."

40% des éoliennes de Bourgogne-Franche-Comté sont installées dans l'Yonne

Le vœu du premier édile va bientôt être exaucé. Pour essayer de limiter leur expansion, le président divers-droite de la Communauté de communes du Serein, Xavier Courtois, veut ouvrir la discussion. "Ayons un débat de fond, souhaite celui qui est aussi maire de Massangis. On veut prendre le pouls du territoire. _Le terme approprié pour témoigner du sentiment de la population est celui de "saturation"_. Il faut laisser à chacun la possibilité de s'exprimer." Habitants, élus, associations de défense de l'environnement et promoteurs seront conviés aux échanges. L'objectif final de ces réunions est de pouvoir prendre de meilleures décisions vis-à-vis des demandes des promoteurs immobiliers.

Une manne non négligeable pour certaines communes

Si les arguments écologiques se font entendre, les questions d'argent ne sont pas à oublier. Pour les communes, l'installation de ces éoliennes représentent une manne financière importante, qu'elles ne peuvent pas vraiment négliger. "Il y a des communes qui n'ont plus de revenus, alerte Philippe Lardin. Elles ne savent pas comment faire pour gérer le quotidien avec des dotations de l'Etat en baisse".

Avec cette consultation, Xavier Courtois a cependant le "secret espoir qu’on puisse se faire entendre et que certains puissent s'en saisir afin d'organiser les choses mieux qu'elles ne le sont aujourd'hui". Les résultats de ces débats seront ensuite restitués aux habitants dans le cadre de réunions publiques.