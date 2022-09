"Face à un mur", Mathieu Klein annonce un plan de sobriété voté dès la fin du mois pour Nancy et la métropole

Alors que les dépenses énergétiques de la ville de Nancy et de la métropole du Grand Nancy risquent d'exploser, le maire Mathieu Klein annonce le vote d'un plan de sobriété dès la fin du mois.

Mathieu Klein, maire de Nancy et président du Grand Nancy

La ville de Nancy et la métropole du Grand Nancy adopteront à la fin du mois de septembre un plan de sobriété en vue de l'hiver prochain alors que les factures énergétiques risquent d'exploser à cause de la guerre en Ukraine. Mathieu Klein, le maire de Nancy et président du Grand Nancy, l'a annoncé ce mardi lors d'une conférence de presse de rentrée.

Un plan adopté dès fin septembre car le temps presse selon Mathieu Klein qui n'hésite à parler "d'un mur qui nous fait face". Un chiffre marquant : entre l'an dernier et les projections pour 2023, le coût de l'énergie va passer de 8 à 46 millions d'euros pour la ville et la métropole. Il faut donc trouver 38 millions d'euros. Cela correspond selon Mathieu Klein à "deux ans de gratuité totale des transports en commun".

Pas de fermetures de services

L'élu socialiste compte sur un soutien de l'Etat mais cela ne suffira pas. Pour l'heure, Mathieu Klein ne veut pas entendre parler de fermeture d'équipements comme des piscines ou des musées mais promet des économies de chauffage et des baisses d'éclairage la nuit. On pourrait même aller jusqu'à l'extinction dans certains quartiers. La question du niveau d'éclairage pendant les fêtes de fin d'années est également posée.

Autre sujet qui n'est plus tabou, celui du calendrier des investissements de la métropole du Grand Nancy. Certains pourraient être repoussés. Le Grand Nancy qui entend jouer un rôle auprès des habitants à travers une aide d'urgence pour les foyers modestes qui ont des difficultés à payer leurs factures d'énergie. Pour l'heure, aucun montant n'a été précisé. La métropole veut également davantage accompagner les propriétaires dans la rénovation énergétique de leurs logements.