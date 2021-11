Face à Zemmour, "nous ne sommes pas inquiets", assure Julien Odoul, porte-parole du RN à Châteauroux

A cinq mois de la présidentielle, le Rassemblement National se lance dans la campagne. Julien Odoul, porte-parole du parti de Marine Le Pen, était à Châteauroux ce samedi 13 novembre. Avec Mylène Wunsch, déléguée départementale du Rassemblement Nationale dans l'Indre, ils se sont notamment rendus sur le marché de Châteauroux pour rencontrer de potentiels électeurs. Alors que le polémiste d'extrême droite Eric Zemmour gagne du terrain et se rapproche du Rassemblement National dans les sondages, Julien Odoul l'assure : "nous ne sommes pas du tout inquiets".

"Nos électeurs sont très différents de ceux d'Eric Zemmour"

"On ne voit pas de déperdition, nos électeurs sont là, autour de Marine Le Pen", insiste Julien Odoul. Malgré la percée d'Eric Zemmour dans les intentions de vote, le porte-parole du Rassemblement National estime que le parti ne perdra pas d'électeurs lors de l'élection présidentielle. "Nos électeurs soutiennent Marine Le Pen et sont très différents des électeurs potentiels d'Eric Zemmour, ils n'ont pas le même profil sociologique", affirme-t-il.

Dans les conférences du polémiste d'extrême droite, l'électorat serait plutôt bourgeois, CSP + et urbain. "Nous, notre électorat, c'est la France populaire, ce sont les ruraux, les familles monoparentales, les ouvriers et les agriculteurs", précise Julien Odoul.

Marine Le Pen "elle, n'est pas dans le spectacle"

La campagne de terrain menée par Marine Le Pen l'avantagerait sur son adversaire, le probable candidat à la présidentielle Eric Zemmour. "Elle est au contact des Français. Marine Le Pen, elle, n'est pas dans le spectacle et les émissions., et surtout elle propose des solutions. Zemmour est dans le buzz et le clivage mais n'apporte pas de solutions pour le pays", tacle le porte-parole du Rassemblement National.

"La situation de notre pays est trop grave pour se laisser aller à des divisions stériles" - Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement National

Julien Odoul sera également dans le Cher ce dimanche, précisément à Soye-en-Septaine.