Face aux difficultés du PS, le maire d'Issoudun André Laignel appelle à une union de la gauche

Issoudun, France

On parle moins de la déroute du PS que de celle des Républicains depuis dimanche et le scrutin européen, sans doute parce qu'elle est moins inattendue. Et pourtant, avec 6,19% les socialistes ont confirmé les mauvais résultats de la dernière présidentielle de 2017. "Je craignais pire" reconnait même André Laignel, le maire PS d'Issoudun et vice président de l'association des maires de France. "L'enjeu c'était de savoir si nous aurions des élus ou pas. Nous en avons six, ce n'est pas satisfaisant mais nous avons évité le pire. Les socialiste étaient encore au pouvoir il y a à peine plus de deux ans. Il y a eu plusieurs erreurs de gouvernement et j'ai été très critique à ce sujet, on a oublié le peuple et je crois que quand on oublie le peuple le peuple se venge."

Pour André Laignel, seule une union pourra permettre au PS de redresser la barre

"Moi je suis quelqu'un qui a travaillé auprès de François Mitterand, qui disait qu'il n'y a pas d'autre voie que l'union. Si nous étions allés au combat ensemble, y compris les Verts, nous serions en tête de cette élection. Et donc c'est cette union qu'il faut reconstituer mais pas n'importe comment."