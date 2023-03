Fadila Khattabi, députée de Côte-d'Or : "Emmanuel Macron a entendu la colère des Français"

France Bleu Bourgogne : "La foule qui manifeste n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus". Ce sont les mots du chef de l'Etat face aux parlementaires de la majorité. Sont-ils bien choisis vu le contexte ?

Fadila Khattabi : Les manifestations en France sont légitimes. Après, il faut manifester surtout dans l'ordre, dans le calme, dans le respect aussi des uns et des autres. C'est important de le rappeler. Nous sommes en démocratie et donc le désordre quelque part, c'est mettre à mal la démocratie.

Certains élus à gauche accusent Emmanuel Macron de jouer au pyromane, à la provocation. Qu'en pensez vous ?

Non, pas du tout. Il n'a pas du tout été provocant hier (mercredi). Il s'est exprimé de manière très courageuse et de manière très responsable, en rappelant la nécessité de cette réforme. Nous n'avions pas le choix et la procédure qui a été menée tout au long de l'examen de cette réforme du texte s'est déroulée en bonne et due forme, dans le respect bien sûr, de la Constitution. Encore une fois, le 49.3 est un outil constitutionnel. Nous aurions aimé aller au vote. Malheureusement, nous n'avions pas le choix et c'est ce qu'il a rappelé hier.

Le président entend-il le message, cette opposition à la réforme des retraites ?

Oui, il en a entendu effectivement, il a entendu le message des Français, le mécontentement des Français. Mais encore une fois, il a rappelé la nécessité de cette réforme. Nous n'avions pas le choix, je ne pense pas. Il l'a dit d'ailleurs que les Français ne souhaitent pas la baisse des pensions. Ils ne souhaitent pas non plus l'augmentation des cotisations sociales. Ces deux solutions n'ont pas été retenues dans la mesure où elles mettent à mal le pouvoir d'achat des Français. Le choix qui a été fait, c'est effectivement de demander un effort à six Français sur dix et donc de travailler un peu plus longtemps.

Vous craignez un embrasement façon gilets jaunes ?

Écoutez, j'en appelle au calme, à la sérénité. Je pense que c'est important. C'est important aussi de pouvoir retisser du lien avec nos concitoyennes et nos concitoyens. Donc, j'entends tous les jours ce message. Je suis également sur le terrain. Il y a aussi des Français qui sont inquiets quant à l'avenir de leurs enfants sur l'emploi et il faut prendre en compte toutes ces inquiétudes. Il nous faut donc continuer de pouvoir travailler et de pouvoir réformer. C'est aussi important.

Le président et donc votre parti Renaissance ne sont-ils pas en train de se couper tout simplement du peuple ?

Non, pas du tout, pas du tout. Je trouve que vos propos manquent d'objectivité. Je suis également sur sur le terrain et j'ai aussi de nombreux Français qui me disent il faut tenir parce que nous sommes inquiets. Est-ce que nous voulons effectivement baisser les pensions ? Est-ce que nous voulons augmenter les cotisations ? Non. Beaucoup de Français nous disent nous avons besoin de renforcer notre pouvoir d'achat. Donc il ne nous reste plus qu'à travailler un peu plus longtemps tout en prenant en compte les inquiétudes des Français, c'est à dire en prenant en compte la pénibilité.