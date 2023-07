Fadila Khattabi fera sa première visite officielle à Marsannay-la-Côte ce vendredi 28 juillet 2023

Fadila Khattabi sera sur ses terres pour son premier déplacement en tant que ministre des Personnes handicapées. L'ex-députée côte-d'orienne visitera l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) "Acodège" à Marsannay-la-Côte. Elle ira à la rencontre des professionnels et des travailleurs. L'Acodège est un établissement médico-social qui emploie 215 personnes en situation de handicap. Fadila Khattabi profitera de ce déplacement pour "présenter ses priorités en matière d’emploi protégé et d’insertion professionnelle pour les personnes handicapées", selon le ministère.

ⓘ Publicité