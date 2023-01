« Faisons attention à ce que l’égoïsme ne prenne pas le pas sur l’intérêt général », Patrick Malavieille

C’était « dealé », comme on dit parfois, en politique. Convenu, depuis 2020. Depuis, en réalité, sa dernière réélection à la tête de la Grand-Combe. Patrick Malavieille, élu maire pour la première fois en 1995, va présenter ce mercredi sa démission en préfecture. L’élu communiste a décidé de déposer l’écharpe. « On l’avait dit, on le fait », lâche l’intéressé, ce mardi matin, sur France Bleu Gard Lozère. S’il utilise le « on », c’est parce que c’est Laurence Baldit, son adjointe aux finances, qui va reprendre le flambeau.

L’après-charbon

Après avoir passé plus de 20 ans dans le fauteuil de maire, l’élu gardois fait les comptes. S’il cite la maison de santé pluridisciplinaire parmi l’une de ses plus belles réalisations, c’est surtout le fait d’avoir œuvré à sortir sa commune de sa dépendance au charbon qu’il retient le plus. « Comme je le dis souvent, le charbon est à la Grand-Combe ce que la mer est au Grau du Roi. Vous levez demain la mer au Grau du Roi, vous n’avez plus vraiment de raisons de continuer à y aller. Il a donc fallu réapprendre à vivre sans les mines. Et ça, ça été un gros enjeu. »

« Sans regret »

Patrick Malavieille l’assure. C’est « sans regret » qu’il démissionne de la fonction de maire. Une fonction qu’il a vu évoluer, tout au long de ses quatre mandats (sans être allé au bout du 4e). « Il y a trois choses. Il y a l’administratif et le juridique. Tout s’est énormément complexifié. La deuxième, c’est la question des finances avec la baisse des dotations de l’État. Et puis, la troisième, c’est la difficulté avec les citoyens autour des conflits de voisinages. C’est ça qui m’a… voilà. Faisons attention à ce que les intérêts particuliers, l’égoïsme, ne prennent pas le pas sur l’intérêt général. »

S'il abandonne son écharpe de maire, Patrick Malavieille va continuer de siéger, notamment au conseil municipal de la Grand-Combe, et ce, jusqu'en 2026. Il garde également ses fonctions de conseiller départemental.