Comme 36 de ses collègues maires des grandes villes de France, François Rebsamen à Dijon souhaite que ce second tour des municipales puisse avoir lieu dès le mois de juin. C'est ce qu'il exprime ce dimanche 17 mai dans une tribune. En Côte-d'Or, 143 communes sur 698 attendent ce second tour.

Elections municipales 2020 : le maire François Rebsamen pour un second tour en juin

Le maire sortant de Dijon, François Rebsamen arrivé en tête au premier tour des élections municipales, est l'un des 36 élus locaux et maires co-signataires d'une tribune dans le journal hebdomadaire le JDD. Ils demandent à ce que le second des municipales ait lieu dès le mois de juin. Dans le département de la Côte-d'Or, ce sont 143 communes qui attendent ce second tour.

Parmi les signataires de ce texte : Anne Hidalgo la maire de Paris, Christian Estrosi le maire de Nice, ainsi que David Marti, Maire du Creusot en Saône-et-Loire. "Ne transformons pas le confinement sanitaire en un confinement démocratique," disent-ils alors que le gouvernement doit trancher sur cette question le samedi 23 mai.

143 communes en Côte-d'Or dans l'attente d'un second tour

Dans 555 communes de Côte-d'Or, les conseillers municipaux peuvent entrer en fonction ce lundi 18 mai et élire leur nouveau maire dans la foulée. Il s'agit des communes où le conseil municipal a été élu dès le 15 mars dernier.

Pour les 143 communes restantes dans le département, pas de réunion prévue les jours à venir puisqu'il est nécessaire d'organiser un second tour. "C'est essentiel pour le fonctionnement de la commune, afin d'avancer au sujet de l'entretien et de la construction des infrastructures sur le domaine communal, où toutes les démarches sont à l'arrêt," explique Ludovic Rochette, Président de l'Association des Maires de la Côte d'Or.

En France, le 15 mars lors du premier tour des élections municipales, plus de 30.000 communes ont élus leurs conseils municipaux au complet.