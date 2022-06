Législatives : revivez le débat entre Farid Faryssy et Joris Hébrard pour la 1re circonscription de Vaucluse

France Bleu Vaucluse organisait ce mercredi matin le premier face à face de l'entre-deux-tours des élections législatives entre les deux qualifiés dans la première circonscription de Vaucluse : Farid Faryssy de la NUPES et Joris Hébrard du RN.

Une certitude à quatre jours du second tour des élections législatives : la première circonscription de Vaucluse aura un nouveau candidat ce dimanche. Après l'élimination au premier tour de la députée sortante de la majorité Souad Zitouni, ils sont deux à briguer le siège qui représente les habitants d'Avignon, du Pontet et de Morières-lès-Avignon : Farid Faryssy, de l'Union de la gauche (NUPES), et Joris Hébrard, du Rassemblement national.

Quel député seront-ils ? Quel dossier de leur circonscription iront-ils porter en priorité ? Comment voteront-ils les propositions de loi ? Les deux finalistes, qui ne sont arrivés qu'à 178 voix d'écart au premier tour, ont confronté leur vision et leur programme en direct ce mercredi matin sur France Bleu Vaucluse.

Le face à face est aussi à retrouver ci-dessous en version audio :

Le face à face entre Farid Faryssy et Joris Hébrard Copier