Fatigué, Emmanuel Macron avance le Conseil des ministres

Par Germain Arrigoni, France Bleu

Le Conseil des ministres et le Conseil de défense habituellement prévus le mercredi ont été avancés d'une journée, pour permettre à Emmanuel Macron de "souffler" avant un long déplacement de six jours dans l'est et le nord de la France selon franceinfo ce mardi.