Fatigue et tension pour les dernières heures de débats sur les retraites selon les députés alsaciens

Entre les commissions et les débats dans l'hémicycle , le marathon continue depuis trois semaines pour les députés à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. On commence à l'entendre dans le timbre de certaines voix, comme celle de Sandra Regol, la députée écologiste strasbourgeoise de la Nupes. "On est un certain nombre, fatigue aidant, à avoir des symptômes de rhume."

"Pas de calme ni de sérénité"

La fatigue pèse sur certains députés, pour d'autres, c'est plutôt l' électricité ambiante . "C'est une ambiance extrêmement tendue, et surtout certains collègues n'ont aucune limite", regrette le LR savernois Patrick Hetzel. "Ce qui est très frappant, c'est que ça ne se passe pas dans le calme et la sérénité."

"Notre objectif ce n'est pas d'être bien noté sur la bienséance, mais d'obtenir le retrait du texte"

Pas de calme ni de sérénité, et c'est assumé du côté de la France Insoumise alors que la réforme mobilise contre elle dans la rue. "Tous les leviers sont utilisés", souligne l'insoumis strasbourgeois Emmanuel Fernandes. "Notre objectif, ce n'est pas de faire une jolie séquence de défense et d'avoir une opposition bien notée sur la bienséance. Notre objectif, c'est le retrait de ce texte."

Mais avec la multiplications des amendements, le débat n'ira peut-être pas à son terme, Bruno Studer, le député schillickois de la majorité présidentielle espère qu'il y aura assez de temps pour aborder l'article phare, le numéro 7, celui de la retraite à 64 ans. "Malheureusement, on n'aura peut-être pas l'occasion d'en débattre parce qu'il y a eu une stratégie d'obstruction de la part de la Nupes."

De son côté, le Rassemblement National de Marine Le Pen annonce le dépôt d'une motion de censure. Pour la présidente des députés du Rassemblement national, "il n'est pas admissible que les députés qui sont opposés à la réforme des retraites ne puissent pas exprimer cette opposition et que ce texte parte au Sénat sans même avoir abordé l'article 7", faisant passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, "et encore moins sur l'ensemble du projet de loi", a poursuivi la leader d'extrême droite.

La fin des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale est prévue pour le vendredi 17 février à minuit.