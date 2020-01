Fatigue, insultes, exigences des habitants : pourquoi Marthe Sueur, le maire d’Ault, ne se représentera pas

Ault, France

La cérémonie des vœux a eu lieu ce dimanche 5 janvier 2019 à Ault, mais Marthe Sueur l'avait annoncé depuis quelques temps : elle ne se représentera pas aux municipales du mois de mars. Elle a évoqué les raisons de son choix sur France Bleu Picardie.

Marthe Sueur est revenue sur ce qui l’a poussé à ne pas briguer de troisième mandat :« C’est devenu très dur d’être à la tête d’une municipalité, il y a beaucoup de responsabilités. Mon âge [80 ans, ndlr] fait aussi que je ressens de la fatigue et que _je n’ai plus envie de continuer_. »

Marthe Sueur est confrontée à des difficultés grandissantes : « Les dossiers sont de plus en plus difficiles à monter. La population devient de plus en plus exigeante : vous avez tous les jours quelqu’un qui vous appelle pour un lampadaire qui ne fonctionne plus. Ou parce qu’une clé ne rentre pas dans une serrure. Ou pour des poubelles qui débordent, alors que les ordures ménagères sont désormais de la responsabilité de la communauté de communes. Par ailleurs, _on vous contredit sur tout ce que vous pouvez faire_, en vous disant qu’il aurait fallu faire autrement. Ce sont beaucoup de choses qui s’accumulent et qui font que ça devient fatiguant. »

Marthe Sueur dit aussi avoir été confrontée à des insultes à de nombreuses reprises : « On parle beaucoup d’égalité entre les hommes et les femmes, _je ne pense pas qu’on aurait dit ce que l’on m’a dit à un homme_. »

Marthe Sueur a passé deux mandats à la tête de la commune d’Ault. Et elle a la sensation que la situation s'est dégradée en 12 ans. « Mon premier mandat n'a pas été aussi pénible et aussi dur que le second. »

Selon l’Association des maires de la Somme, 50 à 55% des maires du département pourraient ne pas se représenter lors des municipales de 15 et 22 mars 2020. Jean-Claude Billot, son président, redoute même que certaines communes se retrouvent sans candidats.

