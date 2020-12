"Fatiguée", Maryse Joissains, la maire d'Aix-en-Provence, reprendra ses fonctions en début d'année

Maryse Joissains fait une pause. La maire d'Aix-en-Provence, tout juste condamnée par la cour d'appel de Montpellier à 8 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité, est très "fatiguée". Atteinte de malaises depuis le début du mois, à cause "de fortes migraines ophtalmiques", elle souhaite en effet prendre du repos, sous le conseils de ses médecins qui évoquent un "surmenage intensif". C'est ce jeudi que la maire d'Aix-en-Provence dans un communiqué de presse a annoncé son retrait pour quelques semaines. Elle reviendra en début d'année.

La gestion de la crise de la pandémie nécessitant beaucoup de travail et de prises de décisions, la campagne électorale tardive, les élections municipales et l'installation du conseil et des nombreuses commissions et instances ont réduit les vacances d'été à quelques jours de repos seulement. La rentrée de septembre avec la deuxième vague de la Covid a de nouveau nécessité une surcharge de travail. Tous ces éléments mis bout à bout m'obligent à prendre du repos- Maryse Joissains (Communiqué de presse)