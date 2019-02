Faut-il organiser plus souvent des référendums ? Exprimez-vous en direct ce vendredi sur France Bleu Maine

Le Mans, France

France Bleu Maine vous donne la parole à l'occasion du grand débat national et propose aux auditeurs de s'exprimer sur les grands thèmes qui se sont imposés ces dernières semaines dans la vie publique française. Ce vendredi 8 février, nous vous proposons d'échanger autour du thème de la démocratie directe : faut-il consulter plus souvent les citoyens sur la politique du gouvernement ? Sur quels thèmes ? Autrement dit, comme l'a écrit Emmanuel Macron dans sa Lettre aux Français, "faut-il accroître le recours aux référendums et qui doit en avoir l’initiative" ? Etes-vous favorable à l'instauration du référendum d'initiative citoyenne (RIC) que réclament certains membres des "gilets jaunes" ? Est-ce le meilleur moyen de faire entendre "la voix du peuple" ?

Intervenez en direct ce vendredi 8 février de 8H à 8H30

Pour participer, il suffit d'appeler France Bleu Maine dès 8H ce vendredi 8 février au 02 43 29 10 10. Pour lancer le débat, nous recevons à 7H45 en direct Mathilde Heitzmann-Patin, professeure agrégée de droit public à l'université du Mans.