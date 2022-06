Faute d'enseignant, une classe pourrait fermer à Bédarieux, élus et parents d'élèves s'y opposent

Les élus de Bédarieux et ceux de la communauté de communes se mobilisent pour dénoncer une possible fermeture de classe dans une école élémentaire située dans un quartier prioritaire. La raison serait liée à la pénurie d'enseignant. Ce que dément l'Education nationale.

Manifestation de parents d'élèves et d'élus contre une possible fermeture de classe à Bédarieux

Il fallait sans doute s'y attendre un jour ou l'autre : la pénurie d'enseignants constatée partout en France allait un jour ou l'autre avoir un impact dans le département de l'Hérault. C'est en tout cas ce qui se profile à Bédarieux, au nord de Béziers, à l'école élémentaire Langevin-Wallon. Une classe pourrait fermer en septembre prochain dans cet établissement, pourtant implanté dans un quartier prioritaire de la ville (QPV).

Voilà pourquoi une centaine de parents d'élèves accompagnés par de très nombreux élus de Bédarieux et ceux de la communauté de communes du Grand Orb ont manifesté ce vendredi matin à 8h30 devant cette école de 12 classes, d'abord en bloquant l'avenue principale permettant d'y accéder, puis d'occuper la cour de récréation.

"Monsieur l'inspecteur d'académie nous a dit qu'il avait un budget illimité pour recruter, mais qu'il ne trouvait pas de professeur, racontent à France Bleu Hérault Anne et Sania. Il y a beaucoup de poussière sur le banc de l'école. C'est peut être l'une des raisons pour lesquelles le métier n'attire plus".

Manifestation de parents d'élèves et d'élus contre une possible fermeture de classe à Bédarieux © Radio France - Stéfane Pocher

"Nous ne pouvons pas accepter que nos enfants soient sacrifiés car ils n'arrivent pas à mener une politique de recrutement adéquat" -Sania et Anne, parents d'élèves Copier

"L'argument du problème de recrutement est inconcevable. Il ne peut pas s'entendre. C'est un problème administratif que l'on fait payer à nos enfants." - Un parent d'élève

L'information est démentie par le directeur académique des services de l’Éducation nationale dans l'Hérault. La veille de ce rassemblement, Christophe Mauny assurait à France Bleu que la décision n’était pas encore prise. Et que si tel était le cas, la raison serait tout autre :

"On ne ferme pas une classe pour un problème d'enseignant. Il y en avait déjà un. Cet argument est illogique. À Bédarieux, on analyse l'évolution des effectifs. Pour cela on contacte les élus. On ne fait pas cela dans leur dos. On est en période de vigilance ici comme ailleurs pour faire des ajustements. Aucune décision n'est prise à l'heure que je vous parle. La procédure doit respecter la convocations des instances. D'abord le Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) le 27 juin puis le CDEN , le 5 juillet (conseil départemental de l'Éducation nationale). Dans cette école, il y a une baisse d'effectifs contrairement à ce que disent les parents d'élèves par rapport au prévisionnel. Si la décision était prise de fermer, les classes passeraient alors de 21 élèves à 22 et resteraient en dessous de la moyenne départementale."

"Aucune décision ne sera prise de ma part sans consultation des organisations syndicales." - Christophe Mauny

Cette école se trouve en quartier prioritaire et nécessite un accompagnement particulier. Quasiment un enfant sur deux scolarisé dans cet établissement est originaire de ce quartier, 20% d'entre eux auraient des difficultés scolaires. D'après nos informations, la moyenne par classe serait bien en dessous des chiffres avancées par l'Éducation nationale, certains classes ayant un effectif allégé et nécessaire pour la réussite des enfants : 14 à 15 élèves notamment en classe de CP.

Sans attendre les deux prochaines réunions des 27 juin et 5 juillet prochains, les élus, pas vraiment rassurés restent mobilisés. "En 2020, le président Macron a dit, pas de fermeture ni d'école ni de classe sans l'avis et l'accord du maire. Nous devions aussi être consultés pour la carte scolaire. On ne nous a pas encore sollicités", déplore Francis Barsse, le maire de Bédarieux.

"Ils n'ont pas les moyens de recruter ? C'est du grand n'importe quoi l'Éducation nationale." - Francis Barrse

"On envoie nos enfants à l'échec. C'est du grand n'importe quoi l'Education nationale aujourd'hui."- Francis Barsse, maire de Bédarieux Copier

Occupation d'une école à Bédarieux par des parents et des élus © Radio France - Stéfane Pocher

La situation est tendue dans l'Hérault mais aussi partout en France. "On ne peut pas accepter ce genre de réponse de l'Éducation nationale" précise Alain Goiny, représentant du SNUipp-FSU, le syndicat représentant les instituteurs et professeurs des écoles. Cette année scolaire, une classe s'est retrouvée sans enseignant pendant sept semaines suite à l'absence d'un professeur. Aucun remplaçant n'a été trouvé.

"C'est comme si on disait qu'il n'y avait pas de candidature pour le poste de directeur général de la commune." - Alain Goiny

"Un bac+5 payé à 1.500 euros, forcément le métier n'attire plus " - Alain Goiny, représentant du SNUipp-FSU à Bédarieux Copier

Dans cette école, une famille sur quatre est dans une situation difficile. Cet établissement bénéficie en raison de son emplacement et de sa population de moyens supplémentaires notamment des classes allégées. L'éventuelle suppression aurait alors un impact non négligeable sur la composition des classes.

Manifestation de parents d'élèves et d'élus contre une possible fermeture de classe à Bédarieux © Radio France - Stéfane Pocher

Une dizaine de maires proches de Bédarieux ont fait le déplacement ce vendredi non seulement pour s'opposer à ce projet de fermeture, mais aussi pour la défense du service public en général. "Quand l'Éducation nationale met en place le rouleau compresseur, il vaut mieux y mettre un caillou ou deux pour freiner son élan, voire l'arrêter" dit Pierre Mathieu le président de la communauté de communes Grand Orb.

"L'Éducation nationale n'est pas en capacité de couvrir les postes. Elle réduit forcement des classes par établissement en enlevant une classe à Bédarieux et en ouvre une autre ailleurs en y positionnant un enseignant." - Pierre Mathieu

Un poste en moins est synonyme de classes surchargées. C'est scandaleux, qui plus est, dans un quartier prioritaire" -Pierre Mathieu Copier

Un récent rapport d’information publié par le Sénat fait état de la "crise d’attractivité" du métier d’enseignant en France et dans l'Union européenne. Les salaires français se situent en-deçà de bon nombre de pays européens, selon ce rapport. La rémunération des enseignants est aussi inférieure à la moyenne de l‘OCDE.

Pour pallier ce déficit, des rectorats ont récemment organisé des job datings pour recruter des professeurs pour la rentrée prochaine. Syndicats et enseignants ont alors dénoncé la méthode et ses conséquences.

"On est quasiment dans un état d’urgence dans l’Éducation nationale" déclarait début juin sur France Inter Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, le principal syndicat des enseignants du second degré. Elle tirait la sonnette d’alarme alors que l’année scolaire se termine.

Mobilisation à Bédarieux contre la possible fermeture d'une classe - Carine Ducloux Service communication du Grand Orb

Mobilisation d'élus à Bédarieux contre la possible fermeture d'une classe - Carine Ducloux - Service communication à la communauté de communes Grand Orb