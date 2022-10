Faute de parrainages suffisants le maire d'Orléans Serge Grouard ne briguera pas la présidence du parti LR

Serge Grouard voulait jouer sa chance, à la présidence du parti Les Républicains, il n'en aura pas l'occasion. Le maire LR d'Orléans et président de la métropole annonce qu'il n'a plus d'espoir de recueillir les parrainages d'adhérents du parti et de parlementaires nécessaires pour briguer la succession de Christian Jacob.

"Il me manque quatre parrainages de parlementaires" reconnaît Serge Grouard, "et je dois me rendre à l'évidence, je n'ai pas d'espoir de les trouver d'ici le 2 novembre". C'est la date fixée par le parti pour que les candidats bouclent leur dossier, un délai déjà repoussé d'un mois.

La ligne Grouard d'un pacte de gouvernance pas représentée

Chaque candidat devait rassembler 10 candidatures de parlementaires (député, député européen, ou sénateur) et 485 soutiens d'adhérents à jour de leur cotisation. Le maire d'Orléans assure ne pas manquer de signatures du côté des militants, "mais pour les parlementaires, je ne parviendrai pas à les réunir. Je ne conteste pas les règles du jeu, mais ce que je regrette, c'est que les élus locaux ne puissent pas soutenir un candidat, cela m'aurait sans doute permis d'être présent".

Il jette l'éponge, donc, en regrettant que la ligne politique qu'il souhaitait incarner, celle d'un pacte de gouvernance avec Emmanuel Macron, ne soit pas représentée. "Les trois candidats qui restent sont sur la même ligne, celle d'une opposition molle, qui ne va pas jusqu'au bout puisque les députés LR n'ont pas voté la motion de censure au gouvernement. Selon moi ça n'est pas la bonne et le parti va dans le mur".

Le congrès du parti Les Républicains se tiendra du 1er au 4 décembre prochain. A ce stade il reste trois candidats : Eric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau.