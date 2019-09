Faux document et burn out, les raisons de la démission du maire d'Arrènes

Arrènes, France

Depuis le mois de juin, les habitants d'Arrènes se posent la question. Pourquoi donc leur maire Nicolas Aubineau a-t-il démissionné ? Il est jeune, dynamique et présenté comme ambitieux. La raison évoquée à l'époque - un burn-out - ne convainc personne. Dans le village, comme ailleurs, il se dit qu'il a été poussé à démissionner.

Il semble pourtant que la fatigue et la lassitude de la lourde tâche d'être le maire d'une petite commune aient bien pesé dans la décision de Nicolas Aubineau. Mais il est vrai aussi que ce n'est pas la seule raison.

Un projet de commerce multi-service

A l'origine de cette histoire, il y a un beau projet pour la commune. Créer un commerce multi-service en face de la toute nouvelle maison intergénérationnelle (qui va ouvrir dans le courant du mois de septembre). Il y aurait une petite épicerie, un petit débit de boisson, un accès internet mais aussi trois chambres pour les pèlerins de Compostelle. Bref, un lieu qui apporterait de la vie et du dynamisme au bourg d'Arrènes.

Pour construire ce nouveau bâtiment, il faut 500 000 euros. Le maire part donc à la recherche de subventions. L'Etat s'engage à hauteur de 160 000 euros. Pour le reste, il faut aller toquer à la porte de la région.

Fatigue et lassitude

A ce moment là, Nicolas Aubineau est maire depuis plusieurs années, et il affirme ne plus en pouvoir. Il ne sent pas aidé par son Conseil municipal et il a l'impression de devoir tout faire lui-même. Outre sa fonction de maire, il est vice-président de la communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse et président de la résidence La Métive à Moutier d'Ahun. Et il est également éleveur ovin. C'est sans doute trop pour un seul homme, qui se sent isolé dans son action politique municipale.

Nicolas Aubineau doit donc monter un dossier de subvention à destination de la région. Il s'agit d'obtenir environ 250 000 euros, ce qui ferait largement avancer le projet de multi-service. Mais il ne le fait pas. Il laisse traîner, pendant des mois. Son Conseil municipal lui demande alors des comptes et le "tanne" pour que le dossier soit envoyé.

Faux document

Et ce que fait alors le maire est alors assez difficile à comprendre. Le dossier de subvention est presque prêt. Il est rempli à 90%. Mais au lieu de le terminer et de l'envoyer à la région, Nicolas Aubineau fabrique un faux document pour faire croire à son Conseil municipal que la région a accepté la demande de subvention. Pourquoi a-t-il fait ça ? Il affirme qu'il n'en pouvait plus et que si la demande était acceptée, il aurait du gérer toute la suite du projet lui-même. Et ça, il ne le souhaitait pas ou il ne le pouvait pas.

Pourquoi alors tout simplement ne pas avoir avouer son ras-le-bol et démissionner avant de produire un faux document ? Là encore, le maire assure avoir prévenu son Conseil municipal de sa situation de burn out et qu'il n'a pas été entendu.

Un sentiment de trahison

Ce faux document n'est pas sorti du Conseil municipal, il n'a pas servi à obtenir quoi que ce soit. Mais les conseillers se sont à un moment donné aperçu de la supercherie. Ils se sont sentis trahis et ont demandé à Nicolas Aubineau de quitter ses mandats politiques. Ce qu'il a fait. Il se concentre aujourd'hui sur son élevage de moutons et de chèvres.

Il y a quand même des conséquences pour la commune. La Préfecture, prévenue de l'affaire par le Conseil municipal d'Arrènes, a fermé les vannes de l'argent public. Elle a décidé d'annuler non seulement les 160 000 euros programmés pour le projet de multi-service, mais aussi d'autres subventions, de moindre importance.

Une parcelle vide

Arrènes se retrouve donc avec une parcelle vide, un permis de construire mais sans financements pour son projet.

Le parquet de Guéret a été mis au courant de l'affaire. Il n'a pas donné de suites judiciaires pour le moment. La Préfecture, elle, refuse toute communication sur le sujet.

Des élections municipales complémentaires sont organisées ce dimanche 8 septembre pour compléter le Conseil municipal d'Arrènes. Il y a 4 places à pourvoir au total.