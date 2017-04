Le Front National milite pour augmenter ses scores à la présidentielle dans le Pays de Montbéliard

Sur des terres jadis à gauche, les militants Front National redoublent d'efforts en ce moment pour mobiliser les électeurs en leur faveur à la présidentielle. Ils étaient au marché de la Roselière à Montbéliard ce samedi.

C'était jadis un bassin d'emploi composé essentiellement d'ouvriers. Peugeot Sochaux en embauchait alors jusqu'à 40 000 dans les années 1980 et le Pays de Montbéliard vivait en grande partie grâce à l'industrie. Dans la ville centre de Montbéliard, la gauche gérait la mairie. Moins de quarante ans plus tard, l'emploi industriel a fortement baissé - moins 15% rien qu'entre 1999 et 2007 -, et le secteur ne représente, en 2015, plus qu'un emploi sur deux selon Pôle Emploi. Les habitudes de vote ont aussi changé. En 2012, Marine Le Pen enregistrait près de 20% des voix dans la cité des Princes. Jusqu'à près de 30% à Sochaux. Pour cette présidentielle 2017, le parti d'extrême droite espère encore augmenter ses scores. "C'était une terre de gauche, cité ouvrière, mais les gens ont compris, ils ouvrent les yeux. Les fausses affaires qui touchent le FN ne les intéressent même pas, ", estime le délégué FN de la troisième circonscription du Doubs Franck Bernard, en tractant sur le marché de la Roselière ce samedi matin.

"On ne sait pas qui voter, on est perdu"

Autour de lui, une petite dizaine de militants de Marine Le Pen tendent des flyers à l’effigie de leur candidate, rose bleu en plastique le torse. "C'est bon, pas besoin de tracts, je sais déjà qui voter", glisse un retraité Peugeot avec un sourire. "J'ai bossé 36 ans l'usine et maintenant je vois ces fainéants qui ne veulent pas bosser, alors je voterai Marine", explique-t-il quelques mètres plus loin. "C'est vrai, il y a du chômage, c'est plus dur, mais il y en a qui abusent", estime-t-il. D'autres évoquent "ces étrangers trop nombreux", mais l'argument qui revient le plus et celui de la désillusion. Celle "de la gauche et de la droite qui se succèdent au pouvoir sans rien changer aux conditions de vie". "On ne sais pas qui voter. Je n'aime pas les extrêmes, mais je suis perdue", explique Marise, une retraité. "Moi je ne voterai jamais extrême droite, mais ma petite-fille qui est étudiante me dit qu'elle hésite entre Le Pen et Mélenchon, vous voyez où on en est", confie un autre retraité qui vient de refuser le tract bleu blanc rouge du FN.

"Les gens nous parlent plus des casseroles de la gauche et de la droite que des fausses (sic) affaires du FN", confie Franck Bernard © Radio France - Hugo Flotat-Talon

"Marine Le Pen on a pas encore essayé"

Cette désillusion de la gauche et de la droite, les militants FN en sont bien conscients. On sourit, on souhaite "un très bon week-end" même à ceux qui point "le racisme du FN" ou refusent d'échanger quelques mots et on répète sans cesse "que Marine Le Pen on a pas encore essayé". "Il faut lui laisser sa chance, on compte sur vous", lancent régulièrement les militants qui quadrillent les entrées du marché. "On veut changer leur vie, et ce n'est pas un slogan de gauche", sourit Annick Liaudat, conseillère municipale FN de Montbéliard. Á l'autre bout du parking un militant échange avec un potentiel électeur. Les fonctionnaires en prennent pour leur grade. Les journalistes "menteurs", qui "cachent la vérité aux Français", aussi. Non loin de là une femme vient de s'arrêter quelques instants près d'autres militants. Elle remonte dans sa voiture avec un paquet de tracts à distribuer dans son quartier. "C'est souvent comme ça, ça m'arrive régulièrement, c'est bon signe", sourit Franck Bernard.