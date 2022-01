Femme enceinte à la rue : passe d'arme entre le Collectif et la mairie de Saint-Nazaire

Ce vendredi matin, 10 heures, l'ambiance sera tendue à Saint-Nazaire. Le Collectif Urgence Sociale appelle tous les précaires et les sans-abris à manifester devant les portes du conseil municipal, Alvéole 12. Une jeune érythréenne de 27 ans, Luwam, enceinte de 7 mois et positive au Covid, venue en juin dernier rejoindre son mari logé au foyer Blanchy, un foyer exclusivement pour hommes, n'a pas de solution d'hébergement durable.

la situation intolérable de trop" - le Collectif Urgence Sociale

Elle a refusé une fois une proposition du 115 "parce que c'était à Nantes, loin de son mari, et qu'elle se serait retrouvée isolée, elle qui ne parle ni ne comprend le français" explique Léo du Collectif. Luwam, actuellement hébergée chez une particulière "hébergeur solidaire" a finit après des mois de rues, d'hôtels, et d'hôpital par décrocher une place grâce au dispositif du département "lits halte soins santé". Ce ne sera pas avant mardi prochain. Il ne faut plus qu'elle soit positive au Covid. Et il faudra en partir après l'accouchement. "En attendant, comme par hasard, on a une solution une fois qu'on a médiatisé l'histoire, pour nous, c'était la situation intolérable de trop" explique le Collectif.

Des pratiques dégueulasses et malhonnêtes" - David Samzun, le maire de Saint-Nazaire

Une mise en cause des pouvoirs publics, y compris des services de la ville qui ont mis le maire de Saint-Nazaire en colère."Personne n'est insensible au sort de cette femme, mais alerter la presse avant de saisir nos services, c'est dégueulasse et malhonnête, ce sont des manoeuvres politiciennes". David Samzun ne mâche pas ses mots. Le collectif non plus : "Luwam a fait la démarche pour un titre de séjour qu'elle aura en mars, le couple a fait des demandes de logement social, le mari est suivi par le CCAS, bref la Ville était au courant".

une centaine de sans-abris accueillis à la maison d'hébergement solidaire en un an, un squatt qui affiche régulièrement complet et menacée d'expulsion © Radio France - Hélène Roussel

En toile de fond dans cette histoire : une bagarre entre le Collectif qui squatte une maison de la Ville boulevard de Neyman- plus d'une centaine de sans-abris accueillis en un an- et la Mairie, propriétaire des lieux, qui demande l'expulsion. Audience décisive le 27 avril prochain.