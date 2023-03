Fermeture de l'usine Tereos dans le Nord : "On marche sur la tête", déplore Xavier Bertrand

"Tereos réalise 24 millions d'euros d'investissement pour passer du charbon au gaz. Et quelques mois après ils décident de fermer. On marche sur la tête", a estimé Xavier Bertrand ce vendredi sur France Bleu Nord deux jours après l'annonce par le géant sucrier français de la fermeture de l'usine d'Escaudoeuvres dans le Nord, avec pour conséquence la suppression de plus de 120 emplois.

ⓘ Publicité

Le président de la Région Hauts-de-France s'interroge sur les véritables raisons de cette fermeture. "Est-ce que cette fermeture est vraiment justifiée ? Est-ce qu'elle est indispensable au vu de la baisse de la production de betteraves ?", s'est-il exclamé avant de rappeler qu'en 2021, "le président de Tereos s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas de fermetures d'usines".

"Je n'accepte pas le fait d'avoir été mis devant le fait accompli et je ne suis pas le seul, même au plus haut de l'Etat", a déploré Xavier Bertrand, bien décidé à ne pas laisser faire.

Le président de la Région Hauts-de-France s'est entretenu ce jeudi avec le ministre de l'Agriculture sur l'avenir de la filière. Et il annonce la tenue d'une réunion dès la semaine prochaine pour avoir des explications et apporter des raisons aux salariés et aux saisonniers qui sont aujourd'hui dans l'inquiétude.

La filière sucre est menacée

Pour Xavier Bertrand, c'est toute la filière sucre qui est menacée en France. "On va continuer à consommer autant de sucre mais on va en produire beaucoup moins en France. On va donc l'importer. Vous ne trouvez pas encore une fois qu'on marche sur la tête ?", a souligné le président de la Région Hauts-de-France.

L'interdiction d'utiliser certains pesticides ne pèse-t-elle pas dans cette décision ? Xavier Bertrand reconnait qu'il y a une distorsion de concurrence inacceptable entre les pays. "Vous avez nombre de pays européens qui continuent à produire comme avant. Et puis il y a du sucre qui vient de pays très très loin de l'Europe, produit dans des conditions inacceptables chez nous. C'est-à-dire que chez nous, on n'en veut pas, mais on ferme les yeux sur ce qui est produit ailleurs. Là, encore une fois, un peu de bon sens", a-t-il poursuivi.

Affaire Buitoni : "Nestlé doit investir à Caudry"

Xavier Bertrand dénonce la décision de Nestlé de suspendre la production de pizzas sur le site de Caudry dans le Nord à la suite de l'affaire des pizzas contaminées. "Je n'accepte pas cette décision de la part d'un groupe qui n'est vraiment pas sur la paille et qui a largement les moyens, qui est Nestlé", a-t-il expliqué sur France Bleu Nord, exigeant que "Nestlé investisse pour qu'il y ait une autre production sur ce site avec le même nombre de salariés".

Trouver un repreneur pour Meccano à Calais

Le groupe canadien Spin Master, propriétaire de la marque depuis 2014, a décidé de fermer l'usine en 2024 . 50 emplois sont en jeu. Xavier Bertrand veut trouver un repreneur pour l'usine de jouets Meccano à Calais. Il souhaite obtenir du groupe canadien la possibilité de vendre la licence, la marque et le foncier, autrement dit le site de l'entreprise à Calais et le matériel, afin d'attirer un repreneur. "On va faire le maximum pour en trouver un. Il ne s'agit pas de faire des promesses mais de se battre pour trouver une solution", a-t-il conclu.