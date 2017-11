Fermeture de la perception de Mormoiron : "On commence à devenir reculés "

La mairie de Méthamis se mobilise contre le fermeture d'une Perception à Mormoiron. Ce bureau du trésor public s'occupe de plus de 12 000 administrés. Ils devront se rendre à Carpentras.

Pour les habitants des petits villages alentours, c'est un nouveau coup porté au service public de proximité. La perception de Mormoiron doit fermer au 1er janvier prochain. Les contribuables devront se tourner vers le centre des impôts de Carpentras.

"On a déjà perdu le bureau de Poste, à présent ce sont les impôts... Il n'y a plus rien comme service dans notre village, à part la petite épicerie" regrette Marie-France, une habitante de Méthamis. Et qu'on ne lui suggère pas de remplir sa déclaration en ligne : "Internet je l'ai pas ! Mon problème à moi, c'est grave... Quand on a pas internet, on ne peut plus rien faire".

Pas de transport public pour se rendre à Carpentras

Le Maire de cette petite commune a décidé de se mobiliser. Une banderole votée au conseil municipal accueille les visiteurs avec l'inscription "NON à la suppression de la perception de Mormoiron". Pour le Maire, Claude Pagès, le service rendu ne sera plus le même : "A Momoiron, je n'avais pas besoin de prendre un ticket. J'étais reçu par quelqu'un qui me connaissait et qui connaissait la situation de la commune. A Carpentras, j'ai attendu 20 minutes. Sans compter qu'il faut y aller ! On a pas de bus qui dessert Carpentras."

Et les ennuis ne concernent pas que les particuliers. Les communes aussi sont impactées. "La directrice de la perception était à notre écoute, se souvient Claude Pagès. Parfois même elle se déplaçait. On avait l'aide qu'il fallait pour nous aider à boucler nos budgets. Demain ne me dîtes pas qu'on aura le même service."

Le Maire de Méthamis espère maintenant mobiliser les 14 communes concernées pour aller manifester devant la perception de Mormoiron.