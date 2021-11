Des eurodéputés saisissent Bruxelles pour obtenir le retrait des blocs de béton entre la France et l'Espagne

La France va-t-elle se faire remonter les bretelles par l'Europe, pour avoir fermé plusieurs postes-frontières avec des blocs de béton ? En tout cas, la commission européenne va devoir prendre position pour la première fois : six députés européens viennent de lui adresser une "question prioritaire". Parmi les signataires figurent notamment l'ancien président de Catalogne Carles Puigdemont, l'ancienne ministre catalane Clara Ponsati, mais aussi deux eurodéputés écologistes français, François Alfonsi et Claude Gruffat.

Dans leur texte, les six élus dénoncent un dispositif "contraire aux accords de Schengen" et "portant préjudice aux travailleurs transfrontaliers". Et ils formulent deux questions : "La commission européenne va t-elle exiger de la France et l'Espagne la réouverture des postes-frontières?" et "Quel pourcentage de leur frontière les Etats-membres peuvent-ils fermer, sans que la liberté de circulation (...) ne s'en trouve compromise ?"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Depuis janvier dernier, plusieurs postes-frontières sont infranchissables entre la France et l'Espagne : l'Etat français a fait installer des blocs de béton, au nom de la lutte contre l'immigration clandestine, le risque terroriste et le trafic de drogue. Annoncé comme provisoire et temporaire, ce dispositif est toujours en place dix mois plus tard et provoque l'incompréhension de nombreux habitants ou élus.