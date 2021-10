Fermeture du pont Esclangon : la querelle s'envenime entre Fontaine et Grenoble

Rien ne va plus entre Fontaine et Grenoble. Le pont Esclangon est toujours fermé dans le sens Grenoble-Fontaine. Une décision de la Ville de Grenoble, que ne comprend pas la municipalité de Fontaine et la Métropole. Ce mercredi 20 octobre, élus et habitants ont manifesté pour exiger sa réouverture.

Le pont Esclangon permet de traverser le Drac et l'A480 pour rejoindre Fontaine de Grenoble, et l'inverse. D'abord fermé à cause de travaux, la mairie de Grenoble a décidé de prolonger cette fermeture partielle dans le sens Grenoble-Fontaine, par mesure de sécurité, dit-elle. Il n'y a pas de piste cyclable, contrairement au pont du Drac où passe aussi le tram. Il est donc question d'ajouter une piste cyclable sécurisée, soit sur le pont Esclangon, soit sur un troisième pont, celui du Vercors, actuellement en travaux.

"Aujourd'hui avec les travaux sur le pont du Vercors, nous n'avons pas de solution à proposer aux cyclistes pour traverser le Drac sans danger, explique Gilles Namur, adjoint à la mobilité à la Ville de Grenoble. La métro nous a proposé de travailler sur un cheminement sécurisé sur le pont du Vercors pendant les travaux. Nous sommes ouverts à cette solution. Lundi nous avons reçu un rapport de la coordination de chantier qui nous dit qu'une piste ici serait très dangereux et qui propose de reporter le trafic vélo ailleurs, sur le pont Esclangon comme nous le proposons."

Le pont du Vercors actuellement en travaux © Radio France - Shannon Marini

Mais pour le maire de Fontaine, Franck Longo, présent à la manifestation de ce mercredi sur le pont Esclangon, couper un sens de circulation ne fait qu'aggraver la situation. "Nous avons un pont sécurisé : le pont du Drac, que j'emprunte moi même à vélo, s'emporte le maire fontainois. Nous avons demandé à sécuriser le pont du Vercors également. Sur trois ponts, deux seront donc sécurisés pour les vélos. Nous n'allons pas bloquer une voie de circulation sur le seul pont qui n'est pas en travaux [le pont Esclangon]."

Le maire de Fontaine et la Métropole pointent également un manque de concertation et une décision unilatérale. "Une commune ne peut pas décider seule de la fermeture d'un pont lorsqu'il relie deux rives et passe par une voirie métropolitaine, dénonce Sylvain Laval, le vice-président de la Métropole. On ne peut pas travailler ainsi. Ces arrêtés ont été pris sans nous concerter."

Ce à quoi répond Gilles Namur : "Je ne comprends pas l'attitude de Fontaine. Nous avons besoin de sécuriser ces 1000 cycles qui traversent chaque jour, pour l'instant nous n'avons pas de solution." La Métropole va déposer un nouveau recours auprès du tribunal administratif.