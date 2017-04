A Fessenheim, les habitants restent indécis pour le deuxième tour de la présidentielle

A Fessenheim, les positions des candidats pour ou contre la fermeture de la centrale nucléaire ont joué dans le choix des habitants. Marine Le Pen et François Fillon qui sont contre la fermeture sont arrivés en tête. Emmanuel Macron arrive troisième. Pour le second tour, les habitants sont indécis.

Le dossier de la centrale nucléaire a sans doute pesé dans les choix des électeurs de Fessenheim. Lors du premier tour de la présidentielle, ce sont les deux candidats qui se sont opposés à la fermeture, Marine Le Pen (31%) et François Fillon(24%) qui sont arrivés en tête.

Emmanuel Macron, partisan de la fermeture de la centrale a recueilli 14% des voix. Un scrutin qui a aussi fortement mobilisé les habitants, il y a eu 85% de participation. Pour autant, pour le deuxième tour, les électeurs restent indécis. Certains hésitent à voter Marine Le Pen.

Le doute plane pour le second tour

Dans les rues de la commune, beaucoup s'interrogent sur leur choix du second tour Voter pour Emmanuel Macron, partisan de la fermeture ? Voter Marine Le Pen, qui s'oppose à la fermture ? Ou voter blanc ? . Pour Christian : " Voter pour qui ? C''est difficile. On montre le Front National du doigt, mais à un certain moment est-ce qu'il est à montrer du doigt ? Peut-être pas ? Je suis un petit peu indécis encore." François, rencontré sur le parking du supermarché de la ville est aussi indécis :" Ça va être dur de voter FN, très dur. Je dis pas que je vais voter Front National je vais encore réfléchir."

Pour Jean-Pierre, un ancien salarié de la centrale, il reste sur ses réserves en cas de victoire d'Emmanuel Macron : " l'ancien gouvernement il était pour la fermeture, il n'y a jamais eu de fermeture;"

Claude Brender, le maire de Fessenheim votera blanc pour le second tour © Maxppp - Hervé KIELWASSER

_Je n'apporterai ni ma voix à Marine Le Pen, ni à Emmanuel Macron, je voterai blanc" : _Claude Brender, le maire de Fessenheim

Pour Claude Brender, le maire (SE) de Fessenheim, qui soutenait François Fillon au premier tour, votera blanc au second tour. "Mes convictions font que je ne pourrai pas apporter ma voix à Marine Le Pen, même si elle est contre la fermeture de la centrale nucléaire. Je ne voterai pas non plus Emmanuel Macron. Je voterai blanc."

Cette semaine, juste avant le second tour de cette présidentielle, quatre collectivités (Région Grand Est, Département du Haut-Rhin, commune de Fessenheim et intercommunalité ) ont saisi le Conseil d'Etat, pour annuler le décret de fermeture de la centrale de Fessenheim, pris début avril par Ségolène Royal.