Fête de l'Humanité en Haute-Garonne : 1500 personnes ce samedi à une semaine des législatives

A une semaine des législatives, la fête de l'Humanité en Haute-Garonne se tient ce week-end à Pechbonnieu. L'occasion pour les communistes, les militants, les associations mais aussi les autres formations politiques de gauche de se réunir, de débattre et de se montrer unis avant les 12 et 19 juin.

La gauche de Haute-Garonne se réunit à Pechbonnieu ce week-end. Au moins 1500 personnes étaient présentes ce samedi de week-end de Pentecôte autour du stade de la commune pour la fête de l'Humanité du 31. Historiquement, la fête de l'Huma rassemble les communistes, ses militants et les associations apparentés pour débattre, célébrer ou chanter depuis 1930 en France et depuis 1970 en Haute-Garonne. Symboliquement, l'édition de cette année marque un temps fort, une semaine avant les élections législatives (12 et 19 juin).

Rassemblement des gauches

Le PCF a fait en sorte d'inviter tous les partis de la gauche, pour ou contre la NUPES, la Nouvelle union populaire écologique et sociale, issue de la coalition de partis politiques de gauche français pour les législatives (avec LFI-PS-PCF-EELV notamment). Divisé par les dissidences, avec ceux qui signent l'alliance et ceux contre, la gauche est donc rassemblée par le PCF lors de cette fête de l'huma.

Les figures politiques locales étaient présentes, Pierre Lacaze, secrétaire du Parti communiste en Haute-Garonne, Georges Méric, le président socialiste du conseil départemental de Haute-Garonne ou encore Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie.