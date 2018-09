Quelques 200 élus et militants de la région des Pays de la Loire se sont réunis ce 23 septembre à Ancenis pour la Fête de la rose. Le matin des ateliers étaient organisés et l'après-midi, les militants peuvent suivre une table ronde sur le thème de l'Europe, à l'aube des élections de mai prochain.

Ancenis, France

Exceptionnellement, les militants et les élus du Parti socialiste ne se réunissent pas chacun dans leur département mais à l'échelle de la région Pays de la Loire. Près de 200 militants et élus ont participé aux ateliers du matin sur cinq thèmes de société : santé, démocratie, travail, Europe et bilan du quinquennat de François Hollande.

Nous sommes présents à la #FDLrose2018 avec @StIbarra. Travail de fond et convivialité sont au programme. #PsPdlpic.twitter.com/3NwD8yewRT — MJS Vendée (@MJS_Vendee) September 23, 2018

"Au moins 5% aux européennes"

La prochaine épreuve pour le PS, ce sont les élections européennes. "L'objectif est au moins les 5% et au-delà, c'est encore mieux. Il faut absolument qu'on ait un élu, voire plus de préférence, assure Caroline Dugué, membre du PS de Loire-Atlantique, déterminée. Certains militants sont partis, certes, mais ceux qui restent sont très motivés".