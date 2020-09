Fête de la Violette : Guillaume Peltier, le "candidat idéal" pour incarner la droite aux régionales

La droite régionale vient de faire sa rentrée ! La septième édition de la Fête de la Violette organisée par le vice-président des Républicains, Guillaume Peltier, s'est déroulée au lieu-dit La Tuilerie, à La Marolle-en-Sologne, dans le Loir-et-Cher, ce samedi. Environ huit cents personnes y ont participé dont des maires ruraux, des sénateurs et de nombreux militants. L'invité vedette, l'ancien ministre de l'Ecologie, Jean-Louis Borloo n'est finalement pas venu à cause d'un "imprévu".

Même si Guillaume Peltier n'a pas officiellement annoncé sa candidature aux élections régionales, son discours avait tout d'un futur candidat avec, en ligne de mire, les Verts.

Moi, je suis de droite et j'en suis fier. Je suis écologiste et j'en suis fier. Mais je n'accepte pas que l'écologie soit confisquée par une minorité d'extrême gauche qui dit n'importe quoi.

Le numéro deux des Républicains défend notamment "les sapins de Noël", ce qui lui a valu les rires et applaudissements de ses militants qui écoutaient attentivement, assis sur des bottes de foin.

Le numéro deux des Républicains a pu compter sur le soutien inconditionnel des élus du Loiret, venus l'entourer à la Fête de la Violette. "Guillaume, en avant ! Pas en marche, mais en avant !", a clamé le maire d'Orléans, Serge Grouard, dans son discours.

Les prises de paroles se sont succédé et le message était clair : gagner la confiance des électeurs du Centre-Val-de-Loire, région dirigée par la gauche depuis plus de vingt ans.

Pour y parvenir, "il faut unir la droite et le centre", insiste Chrystel de Filippi, adjointe à l'éducation au maire d'Orléans. Et pour elle, cela ne fait aucun doute, la personne la mieux placée pour y arriver, le "candidat idéal", c'est Guillaume Peltier.

Guillaume Peltier est président du groupe UDC depuis plus de six ans. Il a fait le travail et il l'a bien fait, donc pour moi, il est tout à fait légitime à devenir la tête de liste pour les élections régionales.