Fêtes johanniques : Jean-Louis Borloo annule sa venue à Orléans

Le maire d'Orléans avait annoncé, il y a quelques jours, Jean-Louis Borloo comme invité d’honneur des Fêtes de Jeanne d’Arc 2017. A à peu plus d'une semaine de l'événement, Olivier Carré a fait savoir ce jeudi via twitter que l'ancien ministre ne viendrait pas.

Jean Louis Borloo annule sa venue à Orléans pour les Fêtes de Jeanne d’Arc. Pour “des raisons de calendrier”, l'invité d’honneur des Fêtes de Jeanne d’Arc 2017, ne pourra pas être présent le dimanche 14 mai pour présider les cérémonies. Faut-il y voir un signe mais la passation de pouvoir entre François Hollande et le prochain président de la république serait programmé le même jour? On sait que Jean-Louis Borloo a décidé de s'engager auprès d'Emmanuel Macron.

Olivier Carré, le maire d'Orléans, a annoncé la nouvelle sur le réseau social twitter où il souhaite “bonne chance” à Jean-Lous Borloo.

Jean-Louis BORLOO m'a informé ne plus pouvoir être présent le 14. Je lui souhaite sincèrement bonne chance. La suite au prochain épisode... — Olivier Carré (@olivier_carre) May 4, 2017

Quel est le Plan B ?

On ne sait pas si pour le moment l'ancien ministre sera remplacé. Les fêtes de Jeanne d’Arc peuvent être organisées sans président. D'ailleurs, dans l'histoire, cela est arrivé à 3 reprises. En le 8 mai 1945, le Général de Gaulle était prévu mais il signait l'armistice ! En 1948 et en 1951, il n'y a pas eu de président non plus. Le 8 mai 1951, c'était la première fois qu'une journée de commémoration du 8 mai 1945 était organisée. Olivier Carré, le maire (LR) d'Orléans doit s'exprimer dans la journée.