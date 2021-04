Feuquières-en-Vimeu salue une dernière fois son maire Bernard Davergne

Quelques jours après l'hommage national présidé par le ministère de l'Intérieur Gérald Darmanin au sergent Bryan Rimbaut, pompier volontaire mort en intervention, les habitants de Feuquières-en-Vimeu se sont de nouveau réunis, ce samedi 3 avril, pour dire au revoir à leur maire, Bernard Davergne, mort d'une maladie foudroyante mercredi 31 mars.

Une cérémonie rythmée par de nombreux éloges funèbres, prononcés par plusieurs élus devant le cerceuil de Bernard Davergne recouvert d'un drapeau tricolore, comme Maryline Heckmann, la première adjointe de Feuquières-en-Vimeu.

Tu aimais profondément ta commune, ses habitants et notre territoire du Vimeu. Cette commune de Feuquières qui t'a vu naître il y a 76 ans. Tout récemment encore, j'entends certains me demander de tes nouvelles : "Comment va M. Davergne ? C'est notre maire." Tu étais presque un membre de leur famille. Ton action communale a toujours été guidée par la recherche du bien-être de ses habitants et du développement de la commune.