Feurs : Quentin Bataillon quitte le conseil municipal

A l'occasion du lancement de la primaire des Républicains pour désigner la candidate de la droite à l'élection présidentielle, Jean-Pierre Taite, maire de Feurs et patron des Républicains dans la Loire, était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Interrogé sur la candidature d'Éric Zemmour, Jean-Pierre Taite a déclaré : "Éric Zemmour dénonce des choses qui sont vraies, il faut faire le constat que notre pays est en difficulté aujourd'hui. Maintenant, c'est à nous de proposer des solutions".

Pour Quentin Bataillon, conseiller municipal à Feurs, cela n'est pas "anodin". Il estime que Jean-Pierre Taite "cautionne la confusion entre Philippe Pétain et Charles de Gaulle ainsi que toutes les informations fausses, racistes et réactionnaires qui fondent les bases de l'idéologie de ce candidat". Quentin Bataillon évoque son "effroi" et estime que "depuis de trop nombreux mois déjà, nous assistons à la radicalisation du discours" de Jean-Pierre Taite".

Et il ajoute "je ne peux cautionner ni être l'otage silencieux de propos aussi graves. Compte-tenu de votre évolution idéologique récente et des méthodes qui l'accompagnent, il ne serait pas honnête pour moi de rester dans votre majorité et par respect pour votre personne et la relation de proximité qui fut la notre je ne me vois pas siéger sur les bancs de votre opposition".

Quentin Bataillon quitte donc son poste de conseiller municipal de Feurs. L'officialisation d'une évolution politique puisque Quentin Bataillon avait déjà rejoint les rangs d'Agir qui fait partie de la majorité présidentielle.