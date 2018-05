Depuis la mi-avril, François Hollande fait la tournée des librairies pour dédicacer son livre, "Les leçons du pouvoir". Ce témoignage sur ses cinq années au pouvoir fait partie des meilleures ventes du printemps et fait déjà l'objet d'une troisième réimpression. L'ancien chef de l'Etat est à la librairie Dialogues ce vendredi à 16h et ce samedi à la librairie Ravy de Quimper à partir de 10h. Avant cela, il était l'invité exceptionnel de France Bleu Breizh Izel.

Comme à chacune de ses interventions radio ou télé, François Hollande en profite pour tacler son successeur.

J'ai veillé par ma décision de ne pas me représenter à ce qu'on évite la droite et l'extrême-droite, ce n'est pas pour avoir des mesures qui me paraissent inspirées par un courant politique qui n'est pas le nôtre. Ses décisions fiscales avantagent non pas les riches mais les plus riches et demandent beaucoup de sacrifices aux plus modestes, notamment aux retraités.