Fiasco à la tête du PS : « C’est un aléa, on en a l’habitude »

À ce stade, pour la présidence du Parti socialiste, « aucun résultat ne peut être proclamé ». C’est la réaction de Nicolas Mayer-Rossignol, ce matin, après l’annonce de la direction du PS. Selon elle, le maire de Rouen a été battu par Olivier Faure, actuel titulaire du poste. Les deux candidats ont revendiqué la victoire et s’accusent mutuellement d’irrégularités dans les votes.

ⓘ Publicité

« C’est un aléa qui est là, qui se présente à nous, on en a l’habitude, souffle celui dirige la fédération socialiste du Gard, Arnaud Bord. Vous savez, la force des socialistes, c’est de savoir se rassembler et ce mettre en ordre de marche pour les Français. » Un vœu pieux plus qu’une certitude, puisque cet épisode vient d’ouvrir une nouvelle crise à la tête d’une formation politique qui n’a cessé de perdre du poids dans le paysage politique ces dernières années.

Tenter de faire bloc

Dans le Gard, les militants socialistes ont placé Nicolas Mayer-Rossignol en tête. Le maire de Rouen recueille 195 voix, contre 105 pour Olivier Faure. Quelle que soit l’issue du scrutin et le résultat des recours qui auront été examinés, Arnaud Bord, qui soutient le secrétaire national sortant, promet de se ranger derrière le vainqueur.

Le responsable socialiste gardois assure aussi qu’il ne portera pas une voix dissonante de celle de la direction nationale su PS : « Dans tous les cas, la fédération du Gard a cette tradition de travailler ensemble, quels que soient les courants. On est tous camarades. » Aujourd’hui, la fédération PS gardoise totalise 550 à 600 militants.

loading