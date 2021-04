"Fiers d'être gardois !", les candidats RN lancent leur campagne pour les élections départementales

Ils l'ont annoncé en même temps, ce week-end, sur les réseaux sociaux : Yoann Gillet (Conseiller régional d'Occitanie, résident des groupes des élus RN à Nîmes et Nîmes Métropole, et directeur de cabinet de la mairie de Baucaire), Julien Sanchez (porte-parole du RN, maire de Beaucaire ( et président du groupe RN au conseil régional d'Occitanie), Gilbert Collard (député européen) et Nicolas Meizonnet (Député et Conseiller départemental du Canton de Vauvert) ont affiché leur slogan de campagne "Fiers d'êtres gardois !" pour les élections départementales, prévues en juin prochain.

Yoann Gillet en sera le directeur de campagne. Le Rassemblement National assure déjà avoir des candidats dans les 23 cantons, ils seront tous connus avant la fin du mois.

Les prochaines élections régionales et départementales sont prévues les 13 et 20 juin 2021.