"Fierté" et "humilité" pour les soutiens d'Emmanuel Macron à Nancy

L'ambiance n'est pas la même mais la joie est là : comme en 2017, les soutiens d'Emmanuel Macron se sont réunis au café Jean Lamour, place Stanislas à Nancy pour suivre la victoire du président ce dimanche 24 avril. Une trentaine de militants face à l'écran et qui ont laissé éclater leur joie en voyant le visage d'Emmanuel Macron s'afficher.

Premier sentiment exprimé par Ergun Toparslan, correspondant en Meurthe-et-Moselle de la campagne d'Emmanuel Macron, la "fierté" : "on a fait le travail avec les militants mais aussi humilité parce que le score de l'extrême droite est très haut. On sait que sur les cinq années qui viennent, on va devoir répondre aux attentes des citoyens qui n'ont pas voté pour le président ou qui se sont abstenus. On espère qu'on arrivera à les convaincre".

Déjà tournés vers les législatives

Si Christophe Choserot, maire de Maxéville et membre du bureau exécutif de LREM, ne boude pas son plaisir, il se tourne déjà vers "le 3e tour" et les élections législatives : "notre majorité s'est élargie [...] dès demain, il faut repartir dans chaque circonscription pour porter notre programme".

