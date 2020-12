Figure de la gauche bordelaise, Emmanuelle Ajon est morte à 49 ans

L'actuelle adjointe du maire de Bordeaux en charge du logement et de l'habitat, Emmanuelle Ajon, est décédée ce lundi 14 décembre d'une tumeur cérébrale fulgurante à l'âge de 49 ans. Elle était l'une des figures de proue de la gauche en Gironde.

L'une des figures du socialisme en Gironde s'en est allée ce lundi 14 décembre. Emmanuelle Ajon est décédée à l'âge de 49 ans d'une tumeur fulgurante au cerveau. Élue au conseil municipal de Bordeaux, dans l'opposition de 2008 à 2020, elle s'était rangée derrière l'écologiste Pierre Hurmic pour faire basculer la ville de Bordeaux à gauche pour la première fois depuis 73 ans en juin dernier. Elle avait été nommée adjointe en charge des questions du logement et de l'habitat. Pierre Hurmic très ému, a salué "un pilier" de la mairie. La Ville de Bordeaux mettra ses drapeaux en berne dès ce mercredi, jusqu’aux obsèques.

Engagée au Secours Populaire dans les années 90, militante socialiste dès le début des années 2000, figure du quartier de la Bastide, Emmanuelle Ajon était entrée au Palais Rohan dans les rangs de l'opposition en 2008. Elle avait aussi été élue à la Région en 2010 puis entrée au conseil départemental en 2015 où elle était chargée de la protection de l'enfance.

"Une femme dévouée, proche des gens" pour Michèle Delaunay

En 2007, Michèle Delaunay l'avait choisie pour mener la bataille victorieuse des législatives. Elle en avait fait aussi sa suppléante en 2012, avant que Vincent Feltesse, alors maire de Blanquefort et patron de la CUB, ne lui chipe la place au dernier moment. "Nous sommes tous sidérés, bouleversés. ça s'est passé si vite. Dans un moment où Emmanuelle était en plein épanouissement politique, où elle voyait la concrétisation de beaucoup de ses vœux, à la fois dans la vie politique et dans sa vie personnelle. C'était une femme merveilleuse. Je voudrais que tous ceux qui contestent la politique et qui disent que ce sont tous des intéressés, la prenne comme modèle. Elle était dévouée, proche des gens. Un exemple pour chacun de nous".

"Une battante" pour Jean-Luc Gleyze

Même sidération du président PS du département de la Gironde, Jean-Luc Gleyze : "C'est un choc terrible. Nous étions il y a deux mois encore à ses côtés pour les cérémonies hommage à Samuel Paty... C'était une battante, une militante, une femme de conviction. Elle incarnait la protection de l'enfance au département, l'une des missions les plus sensibles du département. Beaucoup de pugnacité et de ténacité".