Figure politique haut-savoyarde Michel Meylan est mort à 81 ans

Michel Meylan était une figure politique de la Haute-Savoie. Il est mort le 3 juillet dernier des suites d’une maladie à l’âge de 81 ans, mais on apprend son décès seulement maintenant. Michel Meylan, membre de l’UDF puis de Démocratie Libérale (fondé par Alain Madelin), a été notamment maire de Bonneville pendant 18 ans (1983-2001) et député de la 3e circonscription de la Haute-Savoie pendant 14 ans (de 1998 à 2002).

"On va tout y faire, on va tout y arranger"

Beaucoup ont appris à ses côtés, c'est le cas de Martial Saddier. L'actuel député de la Haute-Savoie (et lui aussi ancien maire de Bonneville), lui rend hommage au micro de France Bleu Pays de Savoie : "c'était un grand monsieur, un grand humaniste qui aimait les gens. On lui doit beaucoup c'était un visionnaire. Il m'a souvent dit : "un bon maire c'est celui pense à 30 ans" ". Selon Martial Saddier, Michel Meylan était très confiant, il avait une formule bien connue face à une situation compliquée : "On va tout y faire, on va tout y arranger !".