FIL : "les pêcheurs bretons ne doivent pas s'inquiéter du Brexit !" Alex Salmond, ex-premier ministre écossais

Alex Salmond, l'ancien premier ministre d'Ecosse donnait une conférence sur le thème du Brexit ce lundi après-midi au festival interceltique de Lorient. Reecoutez toute son intervention ici.

Alex Salmond a été accueilli avec les honneurs par le festival et l'Institut culturel de Bretagne. Devant un parterre de militants bretons, de journalistes et de quelques élus. L'ancien premier ministre écossais et leader du Scottish national party a assuré que le Brexit pouvait être une chance pour son pays. "Si je reprends cette maxime irlandaise, je dirais que les problèmes de l'Angletterre peuvent être une opportunité pour l'Ecosse."

"Les pêcheurs bretons n'ont pas à s'inquiéter"

L'Ecossais a aussi tenu à rassurer les pêcheurs bretons. "Les pro-brexit avaient promis devant les pêcheurs britanniques que les autres bateaux ne pourraient plus venir dans les eaux anglaises. Mais la semaine dernière, Michael Gove, le plus fou de tous les hommes politiques britanniques a expliqué devant les pêcheurs Danois qu'ils pourraient venir finalement ! Il n'y aura pas d'interdiction, sinon, les négociateurs de l'Union Européenne vont leur dire que si ils font ça leurs produits ne pourront plus être vendus sur le continent !"

1ère partie : Exposé d'Alex Salmond (26mn) Copier

2ème partie : séance de questions-réponses avec le public (1) Copier