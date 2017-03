Fillon : les proches d'Alain Juppé quittent le navire

Les défections continuent de se multiplier dans le camp Fillon, les proches d'Alain Juppé en tête. Après le lâchage de trois députés juppéistes, ce jeudi, c'est le bras droit du maire de Bordeaux qui a jeté l'éponge.

Ils démissionnent en chaîne. Après avoir annoncé qu'il irait jusqu'au bout dans la campagne présidentielle, malgré sa future mise en examen, François Fillon perd de plus en plus ses soutiens à droite et au centre. Tour à tour, les élus annoncent leur retrait de sa campagne, les proches d'Alain Juppé en tête.

Ne pouvant plus soutenir le candidat, nous nous retirons de sa campagne. Nous continuerons à nous battre pour nos idées en appelant chacun à ses responsabilités

Trois parlementaires proches du maire de Bordeaux, Benoist Apparu, Edouard Philippe et Christophe Béchu quittent le navire. La campagne prend une "tournure incompatible" avec leur "façon d'envisager l'engagement politique", ont-ils annoncé ce jeudi dans un communiqué commun.

Le bras droit d'Alain Juppé démissionne

Gilles Boyer, directeur de la campagne des primaires d’Alain Juppé, occupait le poste de trésorier de la campagne Fillon. Il a annoncé ce jeudi qu'il quittait lui aussi son poste, dans un tweet.

J'ai présenté aujourd'hui ma démission du poste de trésorier de la campagne présidentielle de François Fillon. — Gilles Boyer (@GillesBoyer) March 2, 2017

Vincent Le Roux, ex-directeur de cabinet d’Alain Juppé, avait lui aussi annoncé son retrait plus tôt dans la journée.