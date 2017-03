Fillon vu depuis Toulouse : "on ne peut pas avoir un candidat seul contre tous ou des élus tous contre lui"

Laurence Arribagé traduit bien l'embarras de la fédération haut-garonnaise Les Républicains ce matin sur France Bleu Toulouse. Comment faire comprendre au candidat et aux ténors du parti que la situation est intenable pour les militants comme pour les candidats aux législatives?

François Fillon persiste ! Il ne retire pas sa candidature à la présidentielle de la droite et du centre malgré les nombreuses désaffections dans son camps. Laurence Arribagé, la député de Haute-Garonne candidate à sa réélection et présidente du parti Les Républicains 31 a commenté cette décision et ne cache pas son embarras pour faire campagne.

Laurence Arribagé : "je voudrais qu'on puisse enfin reparler de projet dans les quelques semaines qui nous restent"

Un malaise qui s'entend aussi chez les électeurs de droite toulousains, Vanessa Marguet est allée à leur rencontre ce dimanche.