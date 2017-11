Ardèche : les députés socialistes réclament le départ "immédiat" de Gérard Filoche du PS

Une procédure d'exclusion du PS a été engagée à l'encontre de Gérard Filoche. Le socialiste a publié vendredi soir un tweet jugé antisémite, supprimé depuis. Les deux députés PS de l'Ardèche ne lui trouvent aucune excuse et réagissent très fermement.

L'un envisage de quitter le PS si Gérard Filoche n'est pas exclu, l'autre réclame aussi son départ immédiat et dit sa "honte"... Gérard Filoche a posté sur son compte Twitter un photomontage représentant un Emmanuel Macron harangueur, portant un brassard rouge avec le signe du dollar, rappelant les codes nazis. Derrière le président de la République : Jacques Attali, Jacob Rothschild et Patrick Drahi, entourés des drapeaux israélien et américain. Gérard Filoche a depuis supprimé ce tweet, se disant "tout à fait désolé".

Des "excuses bidon" pour le député PS de l'Ardèche Hervé Saulignac :

Cher #PS, si tu tergiverses sur @gerardfiloche, moi je ne tergiverserai pas. Seul son départ immédiat sera utile. Pas ses excuses bidons — Herve Saulignac (@hsaulignac) November 18, 2017

Contacté, Hervé Saulignac ajoute : " je serais obligé d'envisager une départ du PS si les instances n'excluent pas Gérard Filoche , on ne me retrouvera jamais dans une organisation ou des pensées antisémites ont cours"

Olivier Dussopt dit "sa honte"

La réaction du second député socialiste de l'Ardèche Olivier Dussopt est toute aussi ferme et appelle à la " clarification"