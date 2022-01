Grenoble: Fin de la grève des agents de la propreté urbaine

Après 4 jours de grève à l'appel de Sud, CGT et CFDT, les agents de propreté et la ville de Grenoble ont trouvé un accord.

Ils contestaient la manière dont la mairie voulait leur appliquer l'augmentation du temps de travail prévue par la loi pour les fonctionnaires qui travaillent moins de 1.607 heures par an.

Alors que dans tous les services de la ville, les fonctionnaires vont faire sept minutes de plus par jour, dans les services propreté on leur proposait de faire quatorze vacations de deux heures supplémentaires étalées sur l'année. Finalement, les 225 agents embaucheront sept minutes plus tôt le matin, donc à 5h53, pour l'équipe de 6h.

Pour Alain Fischer du syndicat SUD, le personnel a obtenu satisfaction.

Pour l'adjoint au maire, Pierre Mériaux, il n'a pas été facile de trouver un consensus

Un forain ingénieux avait compacté les cageots pour qu'ils ne s'envolent pas © Radio France - Gérard Fourgeaud

Les ordures s'entassaient sur les marchés. Certes en hiver les odeurs sont moins gênantes. Les forains des marchés de Grenoble sont soulagés de l'accord trouvé ce vendredi.

Cette issue satisfait les forains sur les marchés qui voyaient les ordures s'entasser. Heureusement en hiver les déchets ne sentent pas mauvais comme le constatait hier Wladimir Nocca, primeur sur le marché de l'Estacade, qui se souvient d'une grève identique il y a 15 ans en plein été. Et donc comme la grève a cessé vendredi à 13h, les marchés devaient être tous nickel samedi matin à l'arrivée des forains