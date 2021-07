Fin des voitures à essence, taxe sur le kérosène : l'Union Européenne détaille son plan climat

L'Union Européenne a dévoilé, ce mercredi, son plan climat, appelé "Fit 55" ("Paré pour 55"), en référence à l'objectif de réduire ses émissions carbones de 55% d'ici 2030. Au programme : fin des voitures à essences et diesels et taxation du kérosène. Un plan qui doit maintenant être débattu.

La Commission européenne a dévoilé, ce mercredi 14 juillet, son plan de bataille pour le climat. Il s'appelle "Fit for 55", comprenez "Paré pour 55" en français, en référence à l'objectif affiché de réduire de 55% les émissions carbone de l'Union Européenne d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 1990. "Nous avons désormais la feuille de route", a déclaré Ursula Van der Leyen, la présidente de la Commission Européenne. Il doit maintenant être étudié et débattu par les eurodéputés et les Etats membres.

Fin des voitures essences et diesels d'ici 2035

L'une des principales propositions est l'interdiction progressive de la vente de voitures thermiques (à essence, diesel …) à partir de 2035. Le but : réduire à zéro les émissions des automobiles neuves. Or, les voitures électriques à batterie sont les seules à satisfaire à cette exigence. Elles seront donc, de facto, les seules à être commercialisées. Et pour permettre à toute la population de les utiliser, Bruxelles promet l'installation d'un million de points de recharge le long des routes en 2025, 3.5 millions en 2030, et 16.3 millions en 2050. Les constructeurs automobiles européens sont déjà montés au créneau contre cette proposition, fustigeant "une solution non rationnelle".

Taxation du kérosène pour les vols intra-européens

La commission européenne propose également de taxer, dès 2023, le kérosène pour les vols à l'intérieur de l'Union Européenne. Cette taxe augmenterait au fur et à mesure, sur dix ans, et épargnerait les jets-privés et les avions cargos. L'Union Européenne voudrait également relever l'objectif d'usage de "carburants durables", soit des biocarburants. Et pour que la taxe soit égale pour tous, et éviter que les compagnies puissent y échapper en achetant du carburant en dehors de l'Union, elles devraient acheter au moins 90% de leur carburant dans les aéroports de l'UE, selon franceinfo. Elles perdraient également progressivement les quotas gratuits d'émissions dont elles bénéficient pour leurs vols intra-européens. Des "mesures punitives" pour l'Association internationale du transport aérien.

Transformation du marché du carbone européen

Enfin, l'Union Européenne souhaiterait également transformer l'actuel marché du carbone européen (ETS), qui existe depuis 2005, où les entreprises de certains secteurs s'échangent des "permis de polluer", et qui permet donc de réduire les émissions de CO2 au sein de l'Union. Dans un premier temps, Bruxelles souhaiterait réduire ces quotas d'émissions gratuits.

Mais ce marché ne représente que 40% des émissions des 27 pays membres. Donc dans un second temps, la commission européenne souhaiterait que d'ici 2026, d'autres secteurs soient soumis aux même règles, notamment ceux de l'acier, du ciment, de l'électricité ... les importateurs qui achètent des produits en dehors de l'Union Européenne devront acheter des "certificats d'émissions" basés sur le prix du carbone qu'ils auraient dû acquitter si les biens étaient produits au sein de l'Union Européenne.

Un coût social trop important ?

Ce plan inquiète sur le plan social, faisant resurgir le spectre des gilets jaunes en France. La mesure la plus controversée est l'extension de l'ETS au transport maritime et au chauffage des bâtiments "sur un second marché carbone" dès 2026. Cela reviendrait à obliger les fournisseurs de carburants ou de fioul domestique à acheter des quotas d'émissions au prix du CO2, répercutant ce surcoût sur la facture des ménages.

Mais ce n'est pas la seule mesure qui poserait problème. François Roudier, le porte-parole de la Plateforme automobile, a estimé ce jeudi, sur France Info, que ces mesures menaceraient 150.000 emplois dans l'Hexagone, "100.000 dans la filière industrielle, et 50.000 dans les services, a-t-il détaillé. Il y a une vraie inquiétude en France sur ces mesures qui sont un peu extrêmes".

Pour lutter contre ces répercussions, la Commission promet la mise en place d'"un mécanisme d'action sociale", c'est-à-dire un fonds alimenté par les recettes du second ETS, et évalué à 70 milliards d'euros sur dix ans par l'Europe.