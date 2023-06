Fin du porte-à-porte dans la collecte des déchets : un collectif Girondin et des élus montent au créneau

138 communes, et près de 210 000 habitants. Dans le Libournais et la Haute-Gironde, le traditionnel ramassage des poubelles en porte-à-porte devrait bientôt être remplacé par la mise en place de bacs collectifs. Ce sera directement aux résidents de se déplacer et ainsi jeter leurs ordures, à la manière d'une déchetterie. Une réforme lancée par le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation des déchets ménagers du Libournais-Haute Gironde (SMICVAL), qui révolte un groupement d'associations, le collectif "Touche pas à mes poubelles". La semaine dernière, une manifestation était organisée à Saint-André-de-Cubzac. Samedi 17 juin, à la salle des fêtes de Galgon, une réunion publique a eu lieu auprès des élus pour présenter les limites du projet.

"C'est inenvisageable"

Dans la salle, il n'était pas question de convaincre l'audience, composée d'une cinquantaine de personnes, et majoritairement des élus. Tous sont fermement opposés à cette réforme, à l'image de la maire de Lapouyade, Hélène Estrade : "Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le problème sanitaire. Beaucoup de déchets vont rester dans la forêt. Notre commune regorge de blaireaux et de sangliers, et ils peuvent être vecteurs de maladies". L'édile a décidé de "faire résistance", et cela passe par ignorer les décisions du SMICVAL : "La gestion des déchets appartient à la communauté de communes de l'agglomération, je n'ai donc pas beaucoup de leviers. Mais j'ai celui de ne pas répondre aux injonctions du SMICVAL qui m'a envoyé un courrier en me demandant de participer à des réunions. Répondre positivement, ça veut dire que l'on est d'accord avec leur politique, et c'est inenvisageable" explique-t-elle.

Les trajets en voiture pointés du doigt

Il y a certes, selon les élus, la question sanitaire, mais sans oublier celle de la mobilité, ce qui inquiète Mireille Conte Jaubert, maire de Saint-Médard-de-Guizières : "Comment on fait pour les personnes âgées ou les handicapés ? Je les vois mal aller mettre leurs déchets dans les points d'apport, parfois à 10 minutes de chez eux". Dans certaines communes, des élus expliquent que la distance entre le domicile au bac de remplissage peut aller jusqu'à 6 kilomètres. La maire a d'ailleurs lancé une pétition auprès de ses habitants contre le projet. Près de 3 000 signatures ont été enregistrées.

"Informer les élus"

Si le collectif "Touche pas à mes poubelles" multiplie les réunions publiques, c'est bien pour "informer les élus", explique Arnaud Bobet, l'un des membres, et président de l’Union de défense des citoyens de Haute Gironde (UDCHG) : "Les maires se retrouvent face à des chiffres qu'ils ne peuvent pas contester. Nous, nous pouvons certifier que 35% de la population de Haute-Gironde va être abandonnée. Que ce soit les personnes âgées, les handicapés, les petites retraites et les bas salaires".

À l'issue de la réunion, le collectif a annoncé demander un moratoire pour "se mettre autour de la table", et discuter réellement avec le SMICVAL