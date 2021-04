Financement des travaux d'un chateau de milliardaires : la Région Auvergne-Rhône-Alpes répond à la polémique

A moins de deux mois des élections régionales, pour lesquelles Laurent Wauquiez n'a toujours pas officiellement annoncé sa candidature, les tensions sont plus que jamais palpables entre les différents camps. Dernier exemple avec la polémique née d'une subvention accordée par Auvergne-Rhône-Alpes pour des travaux dans le Château des Vieux Melays (Allier). 40.000 euros pour financer un chantier sur un patrimoine du département cela pourrait être anecdotique sauf que l'opposition s'insurge : le château appartient à la famille Hériard-Dubrueil, dont la fortune serait estimé à plus de 3 milliards et demi d'euros.

"Difficile de comprendre et d'accepter qu'une subvention du Conseil régional finance les travaux de milliardaires". Ce sont les mots des opposants socialistes. La crise sanitaire, économique et sociale devrait, selon eux, inciter la région à orienter ses choix différemment. Ce vote remonte au 24 février et est passé inaperçu selon la gauche car il ne s'agissait que d'une "simple ligne dans un tableau" sans plus d'explication.

"La seule activité des socialistes se résume aujourd’hui à nourrir des polémiques"

La majorité estime que "les élus socialistes s’illustrent une nouvelle fois par une méconnaissance assez flagrante des dossiers de la Région en intervenant sans discernement". L'équipe de Laurent Wauquiez rappelle que plus d'un bâtiment protégé au titre des monuments historiques sur trois est privé et qu'il a le droit aussi aux subventions. La Région affirme suivre le Ministère de la Culture, l’Etat, qui décide le premier une aide dans le cadre de la préservation des monuments historiques. La région intervient ensuite "en complément". "C'est vrai" confirme Jean-Michel Guerre, conseiller régional socialiste de l'Allier, "sauf que ce n'est pas obligatoire, c'est un choix. On ne peut pas réduire les crédits sur les politiques de la ville, baisser drastiquement les subventions culturelles et sportives et dans le même temps avoir des dépenses inconsidérées de cette sorte. Cela prend un aspect symbolique."

Conclusion de la majorité "la seule activité des socialistes se résume aujourd’hui à nourrir des polémiques alors que nos concitoyens sont aujourd’hui préoccupés par la situation sanitaire et économique de notre pays". C'est bien le seul argument sur lequel les deux camps sont d'accord.