Finances dans le rouge à la Ville de Bernay : vers une augmentation des impôts ?

La Ville de Bernay tire la sonnette d'alarme. Les finances sont dans le rouge selon un audit commandé par la mairie et présenté à la population en décembre 2021. Pour expliquer la situation, "il y a eu la crise sanitaire qui a engagé des frais" avance la maire, Marie-Lyne Vagner, qui détaille : "Nous avons été obligés de renflouer le CCAS (centre communal d'action sociale) de 250.000 euros", mais elle tacle surtout ses prédécesseurs : "La précédente gouvernance a nommé 41 agents aux échelons supérieurs avant de quitter la collectivité" tout en faisant remonter une situation financière dégradée, à beaucoup plus loin :

Il faut avouer que depuis 2005, les finances de la Ville ne sont pas très bonnes - Marie-Lyne Vagner

En 2005, Marie-Lyne Vagner était déjà au conseil municipal de Bernay, adjointe au maire d'Hervé Maurey, élu en 2003, puis sénateur-maire jusqu'en 2016, et à mots couverts, l'élue désigne son prédécesseur comme un des responsables de la situation : "Être maire à 100% de Bernay, ce n'est pas un train de sénateur et ce n'est pas être là une fois ou deux par semaine". Des propos qui font sourire Hervé Maurey qui analyse le bilan financier de la majorité actuelle : "On n'a jamais eu trente années nécessaires pour rembourser la dette, on n'a jamais eu un cash-flow aussi réduit qu'aujourd'hui. La responsable, c'est la maire actuelle, ce n'est pas ses prédécesseurs, Jean-Hugues Bonamy ou moi-même".

Madame Vagner est quelqu'un d'extrêmement dépensier - Hervé Maurey

Et le sénateur de préciser : "un skate parc à deux millions d'euros, des embauches, il y a maintenant un directeur de cabinet à Bernay. On a multiplié les dépenses et on s'étonne aujourd'hui que les caisses soient vides".

Trouver des solutions pour éviter la mise sous tutelle

"Déjà deux banques nous ont refusé des emprunts" indique Marie-Lyne Vagner et "aujourd'hui, on ne peut pas emprunter pour rembourser l'annuité d'emprunt précédent". Depuis son arrivée aux manettes de la Ville, l'élue dit avoir "travaillé sur des points d'économie sur la masse salariale, très rigide, sur des économies de fonctionnement " :

Maintenant, on est arrivé au bout du bout. On n'a plus de pistes d'économie - Marie-Lyne Vagner

Dans l'audit financier du cabinet Michel Klopfer, il est indiqué que les impôts n'ont pas augmenté à Bernay depuis 18 ans. "Madame Vagner a été mon adjointe pendant treize ans et à aucun moment, elle n'a fait la moindre remarque sur ma gestion. Le seul différend qu'on ait eu tout au long du mandat, c'est qu'elle voulait augmenter les impôts" raconte Hervé Maurey. Et Marie-Lyne Vagner d'estimer que cela pourrait être une piste : "C'est vrai que si je devais augmenter les impositions, je vais être le maire qui aura fait l'augmentation d'impôts. Donc après, on pourra me dire parce que je gère mal etc" et d'en remettre une couche sur Hervé Maurey : "Quand on regarde notre ville où elle en est, perte d'attractivité, perte d'habitants".

Les différents services ont fait remonter leurs propositions pour le budget 2022 et "on va passer à la commission de la hache, le 24 janvier. Ça nous permettra de réaliser où en est notre situation financière et ce que l'on peut réaliser ou pas" précise Marie-Lyne Vagner, avant un débat d'orientations budgétaires au conseil municipal de Bernay fin février.