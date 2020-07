Finances de Bénévent-Grand-Bourg : Olivier Mouveroux veut rassurer

Le nouveau maire de Fursac, Olivier Mouveroux, est devenu président de la communauté de communes Bénévent-Grand-Bourg à la mi-juillet. Il se veut rassurant sur l'état des finances de la com-com : la situation est certes tendue, mais elle est loin d'être insurmontable.

C'est surtout l'emprunt de 650 000 euros à rembourser l'année prochaine qui peut inquiéter. Il a été contracté pour prendre en charge les dépenses des travaux transférées de l'ex com-com Monts et Vallées Ouest Creuse vers celle de Bénévent-Grand-Bourg lors de la défusion. Cet emprunt va être renégocié par la communauté de communes avec les banques pour être étalé sur 10 ou 15 ans. Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter outre-mesure pour Olivier Mouveroux :

"Notre situation est certes tendue, il faut faire attention, on n'est pas en capacité d'investir de grosses sommes, ça c'est certain. Maintenant, nous ne sommes pas non plus à jeter aux orties, il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien. On va redresser la situation, on va tout remettre à plat et on va réussir à faire face à nos échéances sans problèmes".

Le Scénovision devrait rouvrir en septembre

L'autre inquiétude porte sur la date de réouverture du Scénovision. La principale attraction touristique du secteur est actuellement fermée à cause du COVID-19. Mais elle doit également faire l'objet de quelques travaux qui ne pourront être réalisés que début septembre, l'entreprise chargée de la maintenance étant en congés pendant ce mois d'août. Ces travaux devraient donc être entrepris début septembre et la réouverture devrait avoir lieu dans la foulée. La situation financière du Scénovision n'est pas si mauvaise qu'on l'entend parfois, il a accumulé "seulement" 13 000 de dettes sur les quatre dernières années.

Les employés de la com-com peuvent donc aussi se rassurer, aucun licenciement n'est prévu. Le budget annuel de Bénévent-Grand-Bourg est d'environ 5,6 millions d'euros (2M€ d'investissements, 3,6 M€ de fonctionnement).