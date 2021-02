Finances de la Ville de Bordeaux : la nouvelle majorité dénonce de mauvais investissements

Les finances de la Ville de Bordeaux sont en bonne santé mais seulement en apparence. Voilà ce que conclut la nouvelle majorité après la publication de l’audit financier du précédent mandat mené par Alain Juppé puis Nicolas Florian entre 2014 et 2019. Pierre Hurmic ainsi que sa première adjointe Claudine Bichet en ont présenté les grandes lignes ce lundi.

Le rapport, réalisé par le cabinet Klopfer, dévoile pourtant des chiffres plutôt bons pour la Ville avec plus de 56 millions d'euros d'épargne brute, soit un taux de 14,1% (taux au-dessus des 10% préconisés). Sur une trentaine de villes de la même strate, Bordeaux est dans le top 4 des celles qui ont le plus de recettes réelles de fonctionnement par habitant.

Bordeaux, par rapport à des villes de la même strate, paie 250 euros de plus par an de fiscalité locale.

Mais Pierre Hurmic rappelle que près de 60% de ces recettes sont d’origine fiscale : "Le taux d'endettement et le taux d'épargne brute sont effectivement acceptables mais c'est au prix d'un matraquage fiscal réalisé notamment en début de mandat, en 2015, chose que l'on se refuse à faire. Bordeaux par rapport à des villes de la même strate paie 250 euros de plus par an de fiscalité locale."

La Cité du Vin, la Cité municipale et le grand stade en ligne de mire

Le nouveau maire et sa première adjointe dénoncent également les mauvais investissements de leurs prédécesseurs et parlent d'une logique d’investissement tournée vers des équipements somptuaires au détriment des autres équipements : "Au lieu d'investir dans les besoins quotidiens des Bordelais, on a investi sur la Cité du Vin, la Cité municipale, le grand stade... Et pendant ce temps on a totalement délaissé les investissements pour les équipements quotidiens, culturels ou sportifs. C'est bien beau de faire venir de nouveaux habitants mais encore faut-il investir dans les crèches et les écoles publiques. Nous allons donc investir de façon plus judicieuse dans ces équipements de proximité", ajoute Pierre Hurmic.

De son côté, Nicolas Florian souligne que cet audit montre avant tout la bonne santé financière de la Ville. Selon l'ancien maire, Pierre Hurmic se comporte encore "comme un opposant" : "M. Hurmic a toujours été contre le stade, dont acte. Il a toujours été contre la Cité du Vin, dont acte. La Cité du Vin c'est 400.000 personnes qui viennent la visiter. Sur les équipements de proximité, évidemment qu'il en faut, il faut investir. Les équipements sont là, nous les entretenons. S'il y avait une telle urgence, j'imagine que depuis maintenant 8 mois il y aurait eu des projets de nouvelles écoles, de nouvelles crèches et ce n'est pas le cas."

En plus de nouveaux équipements de proximité, l'équipe de Pierre Hurmic annonce vouloir "trouver les marges de manœuvre nécessaires aux investissements considérables imposés par l’urgence climatique (rénovation thermique des bâtiments publics comme privés, végétalisation de nos espaces publics, quartiers apaisés...) et sur laquelle la Ville de Bordeaux accuse également un retard important". La nouvelle majorité compte investir au moins autant que lors du mandat précédent.