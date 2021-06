Finistère : qui est Maël de Calan, le nouveau président du département ?

Mais qui est Maël de Calan, conseiller départemental du canton de Saint-Pol-de-Léon, qui sera élu ce jeudi à la tête de la présidence du Finistère ? Arrivé largement en tête dans son canton, au second tour des élections départementales, il s'est imposé au fil des ans comme le chef de fil de l'opposition au département.

A 40 ans, Maël de Calan est l'un des plus jeunes de l'assemblée départementale. Et il a déjà une carrière en politique. A 18 ans, il adhère au RPR, avant de devenir responsable des jeunes de l'UMP. En 2014, il est élu conseiller municipal à Roscoff et échoue au second tour des législatives de 2017 face à la Marcheuse Sandrine le Feur. Proche d'Alain Juppé, il a la même année brigué la présidence du parti Les Républicains.

"Quand on a des idées, on a envie des les porter plus haut"

Aujourd'hui, alors que ses opposants lui prêtent des ambitions trop personnelles, nationales, éloignées du Finistère, Maël de Calan assure être pleinement investi dans son nouveau mandat. "Oui, j'ai de l'ambition, parce que j'ai des idées, explique le future président du département. Et quand on a des idées, on a envie des les porter plus haut." Pour autant, il affirme être pleinement investi dans son nouveau mandat. "Ma prochaine étape, c'est de rendre les Finistériens fiers de leur conseil départemental."

Maël de Calan affiche aussi son attachement à la raison, sa lutte contre l'extrême droite et l'extrême gauche. Il dit être travailleur, efficace. Efficacité qu'il dit vouloir impulser au département. Et il prévient pour la suite : "Si dans sept ans, au renouvellement du conseil du département, la participation a augmenté de 10, 15 ou 20% parce qu'on aura fait la démonstration de notre efficacité, eh bien ce sera un grand succès."

Mais des élus de la désormais opposition le mettent en garde : pour gouverner, il faudra discuter. Car s'il a obtenu la majorité avec 28 conseillers élus, 26 autres sont dans l'opposition.