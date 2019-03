Firminy : Alexandre Fressonnet explique pourquoi il démissionne du conseil municipal

Firminy, France

Alexandre Fressonnet, conseiller municipal et délégué à la jeunesse et à l'enseignement supérieur quittera ses fonctions le 2 avril prochain. "C'est important pour moi de partir avec le sentiment d'un travail accompli. Je partirai après le vote du budget", explique-t-il.

L'élu ne cache pas son amitié pour Marc Petit : "Je le soutiens dans sa démarche d'appel. J'ai travaillé avec lui pendant cinq ans et c'est un très bon maire. J'ai appris beaucoup chose avec lui". Mais au-delà de ces liens, Alexandre Fressonnet attendait un acte fort de la part du maire de Firminy après la décision de justice du 14 février dernier. Marc Petit a été reconnu coupable d'agression sexuelle par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne.

L'élu délégué à la jeunesse et à l'enseignement supérieur a demandé un acte fort à l'ensemble de la majorité municipale : la démission du maire, son retrait, ou même une démission collective et de nouvelles élections. "J'ai pris acte, et _j'ai décidé de quitter le conseil municipal. Cet acte fort, c'est le mien._"

Aussi, Alexandre Fressonnet ne se retrouvait dans la demande de certains élus pour la tenue d'un conseil municipal extraordinaire. "Pour moi, c'est une perte de temps, nous allons mobiliser des moyens pour une affaire qui ne concerne pas la mairie".

Le conseiller municipal rendra son fauteuil dans un mois. D'ici là, il veut prendre le temps de gérer la fin de son travail, notamment auprès de la mission locale des jeunes.