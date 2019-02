Firminy : des élus de la majorité demandent le retrait de Marc Petit après sa condamnation pour agression sexuelle

Firminy, France

Une semaine après la condamnation de Marc Petit pour agression sexuelle, les élus du conseil municipal continuent de réagir. Le maire de Firminy a été reconnu coupable d'agression sexuelle par le tribunal de Saint-Étienne le 14 février dernier. Lors d'un point devant la presse le lendemain, il affirmé sa volonté de rester maire de Firminy.

Après le jugement déjà, Laurence Juban, adjointe à la culture avait demandé à Marc Petit "d'agir en son âme et conscience", en posant la question de la démission. Ce mercredi 20 janvier, elle parle surtout des intérêts de la commune : "Les intérêts de la commune sont en jeu, l'image que l'on donne de la politique est désastreuse. Quand on est élu, on se doit d'être encore plus exemplaire. Quand on est condamné pour des faits d'agression sexuelle, on pourrait faire comme si ?". Laurence Juban évoque une situation intenable pour la ville de Firminy. Selon l'adjointe, Marc Petit ne peut pas ignorer les désaveux de son propre parti, le PCF, de la Métropole de Saint-Étienne et du groupe de gauche du Conseil départemental de la Loire.

Pour Anne de Beaumont, élu EELV au conseil municipal de Firminy, le retrait de Marc Petit est essentiel pour que "la ville puisse être gérée de façon sereine jusqu'à la fin du mandat". Elle justifie le retrait pour que Marc Petit puisse prendre le temps de se défendre, "on ne peut pas tout mélanger, et les appelous méritent autre chose qu'un climat de suspicion, ce n'est pas supportable".

Sept élus de la majorité municipale demandent le retrait du maire de Firminy : Laurence Juban, Viviane Hivert, Sylvie Barba, Jacqueline Guillaud, Emilie Granger, Nicole Perret, Gilles Janisset. Ils envisagent de demander la tenue d'un conseil municipal extraordinaire Pour qu'une telle réunion ait lieu, il faut qu'un tiers du conseil municipal le demande. Le groupe majoritaire aimerait porter cette demande, tout sachant des élus de l'opposition seraient en accord avec cette réunion.

Les élus vont rédiger cette demande dans une lettre. Ils ne savent pas encore s'ils enverront la lettre cette semaine ou s'ils vont attendre la fin du délai pour Marc Petit de faire appel de sa condamnation, à savoir lundi 25 février.